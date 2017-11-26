Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин — о победе над «Барысом» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Все ребята работали, все молодцы, все старались. Непростой матч. Главное выиграли.

- Главную задачу на матч «барсы» выполнили? Сдержали Доуса и Вея.

- На самом деле не было персональных задач играть против этого звена. Просто мы старались придерживаться своего хоккея, хорошо действовали в меньшинстве. Ребята молодцы. Эмиль молодец - вытащил. В нападении забили свое и выиграли.