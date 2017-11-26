- Все ребята работали, все молодцы, все старались. Непростой матч. Главное выиграли.

- Главную задачу на матч «барсы» выполнили? Сдержали Доуса и Вея.
- На самом деле не было персональных задач играть против этого звена. Просто мы старались придерживаться своего хоккея, хорошо действовали в меньшинстве. Ребята молодцы. Эмиль молодец - вытащил. В нападении забили свое и выиграли.

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