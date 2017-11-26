Хоккеисты ЦСКА переиграли «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе армейцев отличились Кирилл Петров, Мэт Робинсон и Джефф Плэтт. У «Адмирала» точный бросок на свой счет записал Максим Казаков.

После этой игры ЦСКА набрал 75 рчкрв и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 36 очками расположился на 12-й строчке на «Востоке».

В следующей игре 29 ноября ЦСКА на своем льду примет «Куньлунь». «Адмирал» днем ранее сыграет в гостях со «Слованом».