- «Автомобилист» с победой. Мы после пары побед решили, что можно без игровой дисциплины и невыполнения игрового задания выйти против очень мощного соперника. То, что творила сегодня наша группа защитников, это трудно объяснить. У нас все просто: нет концентрации, нет игровой дисциплины – нам очень тяжело. Если это есть, можем обыграть любого. Сегодня в очередной раз доказали сами себе, что играя, как хотим, результат - 1:5. «Автомобилист» еще раз с победой, - передает слова Скудры пресс-служба «Автомобилиста».