В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» дома проиграл «Эдмонтону» со счетом 2:4.

У победителей встречи голами отметились Патрик Марун, Адам Ларссон, Райан Стоум и Леон Драйзайтль, а у хозяев льда шайбы забросили Давид Пастрняк и Давид Крейчи.

«Эдмонтон» с 20-ю очками занимает 14-е место в Западной конференции, а «Бостон» расположился на десятой строчке на Востоке, имея в активе на четыре очка больше.

В следующем матче «Брюинз» 30 ноября примут «Тампу», а «Ойлерз» днем ранее сыграют с «Аризоной».