- У СКА есть план взять СКК под управление и переделать объект в ледовую арену?

- Есть план строительства новой ледовой арены на площадке СКК. Но в какой организационной форме это будет проходить, решение еще не принято. Пока у меня нет комментариев по этой новости, все обсуждается с городом.

- То есть может быть либо реконструкция СКК, либо строительство с нуля?

- В строительном бизнесе есть четкие понятия, что такое реконструкция и что такое строительство с нуля. Все будет сделано в соответствии с действующими законами и нормами регулирования, которые применяются.

- Когда хотите решить все вопросы?

- Работа идет интенсивно. Чем раньше будет принято решение, тем быстрее построим, - сказал Медведев корреспонденту "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Отметим, в СМИ появилась информация о том, что СКА намерен получить в управление спортивно-концертный комплекс «Петербургский» и переделать его в хоккейную арену на 20 тысяч зрителей.

Ранее петербургский клуб получил землю на прилегающей территории и заявил о планах построить там две ледовые арены: на две тысячи человек и без трибун.