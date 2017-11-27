СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Барыс» со счетом 9:1.

В составе хозяев дубли оформили Николай Прохоркин и Сергей Плотников. По шайбе забросили Евгений Кетов, Егор Яковлев, Сергей Калинин, Вадим Шипачев и Илья Ковальчук. У гостей отличился Найджел Доус. Две шайбы казахстанского клуба были отменены после видеопросмотров.

Армейцы с 96 очками возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ, астанинцы с 58 баллами идут пятыми на Востоке.

Напомним, следующий матч СКА проведет 29 ноября в Петербурге против «Авангарда», «Барыс» в тот же день сыграет в Ярославле с «Локомотивом».