В составе хозяев дубли оформили Николай Прохоркин и Сергей Плотников. По шайбе забросили Евгений Кетов, Егор Яковлев, Сергей Калинин, Вадим Шипачев и Илья Ковальчук. У гостей отличился Найджел Доус. Две шайбы казахстанского клуба были отменены после видеопросмотров.

Армейцы с 96 очками возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ, астанинцы с 58 баллами идут пятыми на Востоке.

V4x3 m 1511805012811
Так нужно играть, чтобы люди выбирали хоккей, а не «Спартак» – «Зенит»

Напомним, следующий матч СКА проведет 29 ноября в Петербурге против «Авангарда», «Барыс» в тот же день сыграет в Ярославле с «Локомотивом».

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.