- В прошлом сезоне вы с таким же счетом обыграли "Барыс".

- Да, хорошая традиция. У них хорошая команда, просто тяжелый выезд, а мы отдыхали. Задача была выйти и сразу доставить им неудобства, побольше побросать в их зоне. Тем более они поставили второго вратаря сегодня. С задачей справились, забили четыре в первом периоде. Олег Валерьевич брал челенлджи два раза - у него меткий глаз.

- Вообще встречали, чтобы столько просмотров в одном матче?

- Да уж, сколько времени сейчас? Половина одиннадцатого? Наверное, самый долгий матч, если не брать плей-офф, конечно.

- Это мешает?

- В конце, когда счет был крупный, хотелось поскорее доиграть, но есть, как есть. Судьи - тоже люди, они должны убедиться в правильности решений.

- Не было желания во время этих пауз посмотреть, как играет "Зенит"?

- Я знаю, как сыграли. Мы в перерывах смотрели.

- Вчера был день матери. Можно сказать, что ваша победа для них?

- Конечно, мама - это наше все. Вчера они купались в цветах, поздравлениях. Сегодня моя мама была на игре - ей понравилось точно, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Барыс» со счетом 9:1. В составе хозяев дубли оформили Николай Прохоркин и Сергей Плотников. По шайбе забросили Евгений Кетов, Егор Яковлев, Сергей Калинин, Вадим Шипачев и Илья Ковальчук. У гостей отличился Найджел Доус. Две шайбы казахстанского клуба были отменены после видеопросмотров.

Армейцы с 96 очками возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ, астанинцы с 58 баллами идут пятыми на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 29 ноября в Петербурге против «Авангарда», «Барыс» в тот же день сыграет в Ярославле с «Локомотивом».