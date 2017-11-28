Первой стал 19-летний форвард «Чикаго» Алекс Дебринкэт, который в матче с «Анахаймом» оформил первый хет-трик в карьере, а также сделал одну передачу (7:3). Дебринкэт стал вторым после Джереми Реника самым молодым игроком в истории «Чикаго», сделавшим хет-трик.

Второй звездой стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадец сделал две передачи в матче с «Филадельфией Флайерз», а также стал автором победного гола в овертайме (5:4 ОТ).

Замкнул тройку голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, который помог своей команде обыграть «Коламбус» со счетом 3:1, отразив 37 бросков.