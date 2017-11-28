- Я чувствую себя отлично, хотя в начале матча было немного трудно. Но прошло несколько смен, и я втянулся в игру. Я счастлив вновь вернуться на лед, вед столько времени провел без хоккея. Я счастлив быть с командой и верю, что мы будем находить пути к победе.

Что сегодня не получилось в игре? Сейчас сложно сказать. Соперник хорошо катается, сбалансированная команда, нам нужно это уважать, но что сегодня точно не получилось – сейчас сказать не готов.

Как будем готовиться к следующему матчу? Сейчас отдохнем после игры и завтра с новыми силами приступим к тренировкам. Нам нужно выходить за победой, быть быстрее, чем соперник, быть жестче, чем соперник. И победа придет, - передает слова Филиппи пресс-служба клуба.