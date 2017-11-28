- Упорный матч, тяжелый. Играли против хорошей, интересной команды. Нам было тяжело, но мы вытерпели и заработали очко. Скажем так, мы довольны этим очком. Очень много молодых ребят, они сражались и заслужили одно очко.

- «Динамо» Рига не может выиграть уже в девятом матче подряд. Это злой рок, или просто «Трактор» всегда чуть-чуть сильнее?

- Если честно, я только вчера узнал, что мы так много проигрывали «Трактору». Если это так, то это не рок… но если команда сильнее, то она сильнее. Вот и все, - передает слова Анкипанса пресс-служба «Трактора».