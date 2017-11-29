У хозяев льда отличились Джей Ти Миллер, Павел Бучневич и Крис Крайдер (дважды), у гостей - Александр Барков, Джейми Макгинн, Мишель Хэйли, Джонатан Юбердо и Денис Мальгин.

Россиянин Бучневич забросил девятую шайбу в сезоне, а также оба раза ассистировал Крайдеру.

«Рейнджерс» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Флорида» идет на 15-й, предпоследней строчке.

В других матчах игрового дня «Айлендерс» обыграл «Ванкувер» (5:2), «Коламбус» одолел «Каролину» (3:2 Б.), а «Филадельфия» уступила «Сан-Хосе» (1:3).