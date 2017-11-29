«Йокерит» дома в овертайме уступил «Амуру»
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Амур» завершился победой гостей в овертайме – 5:4.
В составе финского клуба отличились Петер Регин, Мика Ниеми, Томми Хухтала и Антти Пильстрем. У «Амура» забивали Александр Горшков, который сделал дубль, Олег Ли, Владислав Ушенин и Александр Фролов, в активе которого решающая шайба в овертайме.
«Амур» набрал 50 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Йокерита» 77 очков и третья позиция на Западе.
2 декабря «Йокерит» примет СКА, а «Амур» днем позже дома сыграет с «Куньлунем».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» - «Амур» - 4:5 ОТ
Голы: Регин, 10:17, Ниеми, 25:30, Хухтала, 31:25, Пильстрем, 59:56 – Горшков, 07:15, 14:49, Ли, 22:22, Ушенин, 34:22, Фролов, 64:47