В составе финского клуба отличились Петер Регин, Мика Ниеми, Томми Хухтала и Антти Пильстрем. У «Амура» забивали Александр Горшков, который сделал дубль, Олег Ли, Владислав Ушенин и Александр Фролов, в активе которого решающая шайба в овертайме.

«Амур» набрал 50 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Йокерита» 77 очков и третья позиция на Западе.

2 декабря «Йокерит» примет СКА, а «Амур» днем позже дома сыграет с «Куньлунем».

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«Йокерит» - «Амур» - 4:5 ОТ

Голы: Регин, 10:17, Ниеми, 25:30, Хухтала, 31:25, Пильстрем, 59:56 – Горшков, 07:15, 14:49, Ли, 22:22, Ушенин, 34:22, Фролов, 64:47