Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:3).

- Хороший матч. Решил исход матча, как принято говорить, исполнительское мастерство спецбригад. СКА забил два в большинстве, мы не забили. При игре 5 на 5 неплохо все было, но за хорошую игру очков не дают. Естественно, мы расстроены, - приводит слова Плотникова корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.

Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".