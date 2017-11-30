- Я думаю, что самое главное сейчас - не торопиться и спокойно восстанавливаться. Не хочется возвращаться в плохой форме или недостаточно здоровым. Но я более чем уверен, что все вернется на круги своя и будет даже лучше, чем было. За это говорит один лишь факт, что мне больше не придется бороться с болью, - цитирует Паризе официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в среду Паризе впервые вышел на лед после операции по удалению грыжи позвоночника, которую перенес 24 октября.