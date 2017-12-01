– Игра получилась сложной. Наверное, это тот тип игры, с которым мы сталкиваемся уже раз пятнадцатый по ходу этого сезона. Но теперь разница была в том, что мы не упустили свои шансы, отыграли в хороший хоккей все 60 минут.

– Это девятая игра за две недели. Как тяжело было в плане физической готовности?

– Да, точно было непросто, но и «Спартак» сыграл не меньше, так что сегодня это не оказывало какого-либо влияния на ход встречи. Сейчас все команды уставшие – столько игр за короткие сроки.

– Сегодня вы записали на свой счет победный гол. Довольны?

– О да, конечно, это забавно иногда забивать решающие голы.