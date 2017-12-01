Соглашение действует до конца сезона 2017/2018.

Напомним, 23 ноября норвежский клуб «Сторхамар», где Торесен начинал текущий сезон, объявил, что игрок продолжит карьеру в СКА. 29 ноября хоккеист посетил домашний матч армейцев против омского «Авангарда» (3:2). Ранее заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев сообщал «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», что Торесен присоединится к команде в начале декабря.

34-летний форвард играл за петербургский клуб с 2011 по 2015 годы и выиграл с ним Кубок Гагарина. Этот же трофей Торесен завоевывал с «Салаватом Юлаевым» в сезоне 2010/2011. Всего в КХЛ норвежец провел 390 матчей (включая игры плей-офф) и набрал 365 (144+221) очков.