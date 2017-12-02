«Лос-Анджелес Кингз» в гостях уверенно победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Единственный гол в составе "Блюз" забил Патрик Берглунд, у гостей дубль на счету Тайлера Тиффоли, еще по шайбе добавили Анже Копитар и Адриан Кемпе.

Российский форварда "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на льду почти 20 минут и результативными действиями не отметился.

На данный момент "Блюз" после 26-ти сыгранных матчей занимают вторую позицию на Западе, а "Кингз" идут на третьем месте в конференции после 27-ми матчей.

В следующем туре 3 декабря "Сент-Луис" отправится в Миннесоту, "Лос-Анжелес" днем позже в гостях сыграет с "Чикаго".