«Адмирал» на выезде обыграл «Ладу»
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Лада» — «Адмирал» завершился победой гостей – 3:2.
В составе победителей отличились Роберт Саболич, Владимир Ткачев и Вадим Краснослободцев. У «Лады» забивали Чарлз Геноуэй и Игорь Скороходов.
«Адмирал» набрал 39 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Лады» 33 очка и 13-е место.
5 декабря «Лада» на выезде сыграет с «Югрой», а «Адмирал» 7 декабря примет «Куньлунь».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Лада» - «Адмирал» - 2:3
Голы: Геноуэй, 38:42, Скороходов 40:28 – Саболич, 22:10, Ткачев, 37:09, Краснослобоцев, 42:21