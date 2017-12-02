В составе победителей отличились Роберт Саболич, Владимир Ткачев и Вадим Краснослободцев. У «Лады» забивали Чарлз Геноуэй и Игорь Скороходов.

«Адмирал» набрал 39 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Лады» 33 очка и 13-е место.

5 декабря «Лада» на выезде сыграет с «Югрой», а «Адмирал» 7 декабря примет «Куньлунь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Лада» - «Адмирал» - 2:3

Голы: Геноуэй, 38:42, Скороходов 40:28 – Саболич, 22:10, Ткачев, 37:09, Краснослобоцев, 42:21