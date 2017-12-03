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Видео: Дубль Кучерова в матче с "Сан-Хосе"

У победителей встречи голами отметились Райан Сутер и Мэтт Дамба, забивший в овертайме, а у гостей единственную шайбу забросил Патрик Берглунд.

Российский форвард «Лайтнинг» Владимир Тарасенко провел на льду 22 минуты 13 секунд и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Сент-Луис» с 36-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а «Миннесота» в ней же расположилась на 10-й строчке, имея в активе 29 очков. 

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