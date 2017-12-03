В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» дома в овертайме обыграла «Сент-Луис» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Райан Сутер и Мэтт Дамба, забивший в овертайме, а у гостей единственную шайбу забросил Патрик Берглунд.

Российский форвард «Лайтнинг» Владимир Тарасенко провел на льду 22 минуты 13 секунд и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Сент-Луис» с 36-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а «Миннесота» в ней же расположилась на 10-й строчке, имея в активе 29 очков.