- Самочувствие не лучшее. Думал до последнего, выходить на лед или не выходить, помутнение было небольшое. Но потом подумал: лучше выйти, чем не выходить, потом в любом случае можно будет уйти с игры. Но на льду я почувствовал себя лучше, чем на раскатке.

Сам чувствовал, что долго вкатывался, да и вся команда долго входила в игру. «Торпедо» заставило нас играть не так, как мы хотели изначально. А потом просто перестроились, и за счет командной работы смогли исправить все. Было очень тяжело, - передает слова форварда москвичей «Р-Спорт».

«Спартак» набрал 58 очков 38 матчах чемпионата и занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре красно-белые 5 декабря дома примут «Витязь».