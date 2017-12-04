- Линден, почему вы решились на переезд из Северной Америки?

- Это отличная возможность узнать что-то новое, мне нужна была смена обстановки. Я провел много лет между НХЛ и АХЛ, так что захотел попробовать что-то другое - обсудили все с женой и решились на переезд.

- Почему именно Астана?

- Я говорил с парнями, которые играли в «Барысе». Плюс я знал, что в команде есть иностранцы, у них здесь семьи, так что нам в любом случае будет не одиноко. Пока мне все очень нравится, и я рад тому, что решился на такие перемены в своей жизни. Конечно, это совсем другая жизнь, я просто не знал, что ожидать. Все было круто, болельщики великолепно поддержали меня, команду. В Астане живут и североамериканцы, которые переехали в этот город и чувствуют себя как дома. Конечно, у нас с женой не всегда бывает время, чтобы куда-то выбраться, но Астана - просто прекрасный город, в котором есть куда сходить поужинать.

- Вы были за пределами Северной Америки до этого?

- Нет. В «Барысе» много перелетов, мы посещаем разные страны, много ездим по городам, так что для меня это тоже новый опыт.