Андрей Назаров: «Нефтехимик» мог что-то зацепить, но большинство СКА нас додавило
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3).
- Интересная игра, вели в счете. Наверное, что-то даже могли зацепить. Но в третьем периоде большинство СКА сказалось, додавили они нас, - сказал Назаров на пресс-конференции.
Напомним, в составе нижнекамцев шайбу забросил Павел Порядин, у гостей отличились Николай Прохоркин, Вадим Шипачев и Александр Барабанов.
Патрик Торесен поучаствовал во второй шайбе армейцев и набрал первое очко после возвращения в СКА.
После этого матча в активе петербуржцев 105 очков, они лидируют в общей таблице. «Нефтехимик» с 67 очками идет на третьем месте в таблице Востока.
Следующий матч СКА проведет 6 декабря на выезде против «Ак Барса», «Нефтехимик» в этот же день примет минское «Динамо».