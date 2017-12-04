Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3).

- Интересная игра, вели в счете. Наверное, что-то даже могли зацепить. Но в третьем периоде большинство СКА сказалось, додавили они нас, - сказал Назаров на пресс-конференции.

Напомним, в составе нижнекамцев шайбу забросил Павел Порядин, у гостей отличились Николай Прохоркин, Вадим Шипачев и Александр Барабанов.

Патрик Торесен поучаствовал во второй шайбе армейцев и набрал первое очко после возвращения в СКА.

После этого матча в активе петербуржцев 105 очков, они лидируют в общей таблице. «Нефтехимик» с 67 очками идет на третьем месте в таблице Востока.

Следующий матч СКА проведет 6 декабря на выезде против «Ак Барса», «Нефтехимик» в этот же день примет минское «Динамо».