В тройку лучших также вошли форварды Ли и Смит.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ. В матче с «Сан-Хосе» (4:1) 32-летний российский нападающий набрал 2 (1+1) очка.

Овечкин забросил свою 578-ю шайбу в карьере в НХЛ и вышел на 20-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Кроме того, форвард стал лидером по голам в нынешнем сезоне.

Второй звездой дня признан форвард «Айлендерс» Андерс Ли. В матче с «Флоридой» (5:4 Б) 27-летний американец забросил свою 16-ю шайбу в сезоне.

Третьей звездой понедельник стал форвард «Нэшвилла» Крэйг Смит. 28-летний американец набрал 3 (2+1) очка в матче с «Бостоном» (5:3).