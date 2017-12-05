В нынешнем сезоне китайский клуб играет в Шанхае на арене вместимостью 4800 зрителей.

Президент «Куньлунь Ред Стар» Райтис Пилсетниекс рассказал о возможном возвращении команды в Пекин в следующем регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне китайская команда проводит домашние матчи в Шанхае на арене «Фэй Ян» вместимостью 4800 зрителей.

«Я очень надеюсь, что мы успеем все решить с Пекином. Но пока что уверенности нет, – приводит «Р-Спорт» слова Пилсетниекса. – Сама по себе реконструкция в Китае проходит, считайте, мгновенно, это вообще не проблема.

Главное – оформить бумаги, это может длиться вечно. Дворец шикарный: хорошее положение, самый центр Пекина, много строить не нужно. Но решения по нему по-прежнему нет, нужны бумаги, а это – чистая бюрократия. Пока там все решается, нам приходится играть в Шанхае».

Добавим, что 4 октября на матче «Куньлунь Ред Стар» – «Лада» был установлен антирекорд посещаемости сезона. Игру в Шанхае посетило 1420 человек.

Добавим, что арене «Фэй Ян» принадлежит также антирекорд посещаемости во всей истории лиги. В прошлом сезоне за игрой с «Нефтехимиком» наблюдали 550 зрителей.