Гала-матч по хоккею открыл спортивную программу ВЭФ-2021

Заместитель Министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных сыграл за команду ВЭФ-2021. В составе команды Roscongress Sport Club отметим генерального директора Vostok Resorts Дмитрия Анфиногенова и президента компании «Ротекс» Евгения Ромаскевича.
Команды усилили легендарные хоккеисты – олимпийский чемпион Алексей Светлов и чемпион мира Алексей Яшин. Генеральным партнером клубной спортивной программы Восточного экономического форума выступила игорная зона «Красная Поляна».
Матч завершился вничью со счётом 7:7.
В рамках спортивной программы ВЭФ-2021 участники Форума также смогут сыграть во Владивостоке в товарищеском матче по баскетболу Skolkovo-Eastern game, который пройдет 3 сентября, и турнире по керлингу Rosocngress Cup, который состоится 4 сентября по окончанию этапа мировой серии в миксте WCT Pacific Ocean Cup.