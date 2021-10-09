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Сборная Украины обыграла Финляндию и вышла на второе место группы D
09 октября 20:54
автор: Максим Скороходов
автор фото: УЕФА

Сборная Украины обыграла Финляндию и вышла на второе место группы D

Встреча прошла в Хельсинки.

Сборная Украины в гостевом матче квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре победила команду Финляндии со счетом 2:1.

У желто-синих забивали Андрей Ярмоленко (4-я минута игры) и Роман Яремчук (34).

У суоми отличился форвард Теему Пукки (29).

Таким образом, сборная Украины набрала восемь очков и поднялась на второе место группы D, которое позволяет сыграть в стыковых матчах, а команда Финляндии с пятью очками находится на четвертой строчке турнирной таблицы.

12 октября Финляндия сыграет на выезде с Казахстаном, а Украина примет на своем поле Боснию и Герцеговину.

Чемпионат мира-2022

Квалификация. Европа

Группа D

Финляндия - Украина - 1:2 (1:2)

Голы: Пуки, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Финляндия: Градецки, Араюури, Райтала (Нисканен, 78), Вяйсянен, Лам (Ниссиля, 61), Луд, Камара, Тойвио, Алхо (Хямяляйнен, 62), Похьянпало (Риски, 78), Пукки.

Украина: Пятов, Соболь (Корниенко, 46), Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Цыганков (Зубков, 77), Степаненко (Сидорчук, 77), Ярмоленко (Булеца, 86), Шапаренко, Забарный, Яремчук (Довбик, 86).

Предупреждение: Кривцов, 37.

источник: «Советский спорт»
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