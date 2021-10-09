Сборная Украины обыграла Финляндию и вышла на второе место группы D

Сборная Украины в гостевом матче квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре победила команду Финляндии со счетом 2:1.

У желто-синих забивали Андрей Ярмоленко (4-я минута игры) и Роман Яремчук (34).

У суоми отличился форвард Теему Пукки (29).

Таким образом, сборная Украины набрала восемь очков и поднялась на второе место группы D, которое позволяет сыграть в стыковых матчах, а команда Финляндии с пятью очками находится на четвертой строчке турнирной таблицы.

12 октября Финляндия сыграет на выезде с Казахстаном, а Украина примет на своем поле Боснию и Герцеговину.