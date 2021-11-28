Русский блюз-бунт в Сент-Луисе: НХЛ, не отменяй Олимпиаду

Странные вещи творятся за океаном. В середине сентября НХЛ убеждала планету, что к старту сезона 12 октября все игроки лиги, за исключением нескольких человек, будут полностью защищены прививкой от китайской отравы.

- По последним данным около десяти игроков не будут вакцинированы к началу регулярного сезона, - говорил 16 сентября заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли на встрече с журналистами. - Конечно, данные могут измениться в зависимости от того, кто попадет в состав, какой статус получит игрок. Так что пока это предварительная информация. Но не думаю, что непривитых игроков будет больше пятнадцати.

Лишь 15 из 736, которых могли в сумме выставить 32 клуба лиги с учетом того, что заявка ограничена 23 игроками. При этом Дейли уточнил, что 25 команд будут привиты целиком.

- Находились игроки, которые не хотели делать уколы, однако неприятие вакцинации постепенно сходит на нет, - продолжал оптимистичный спич Дейли. - Хоккеисты, которые отказывались от прививки, меняют свою точку зрения. Надеюсь, по ходу сезона мы сможем добиться стопроцентного охвата. Сейчас привиты 98-99% игроков. Это выдающийся результат. Каждый, кто регулярно контактирует с хоккеистами, также должен быть привит. Это оговорено в протоколах. Так мы создаем безопасную среду для всех. У нас появляется шанс вернуться к нормальной жизни, развивать наш вид спорта, защищать здоровье и безопасность каждого человека.

Увы, даже эти действительно чрезвычайно успешные антиковидные усилия всей НХЛ не уберегли лигу от проникновения заразы. А ведь тогда Дейли сразу подчеркнул, что главный приоритет НХЛ – стандартный регулярный чемпионат из 82 туров и плей-офф в полном объеме. Причем завершить все нужно не позднее 29 июня, чтобы в начале июля провести драфт, а затем открыть рынок свободных агентов.

Первая бомба жахнула 15 ноября, когда НХЛ отправила «Оттаву» в полном составе на недельный карантин, закрыв при этом базу клуба на дезинфекцию.

«Сенаторы» перед этим и так уже постоянно отменяли тренировки, опасаясь распространения вируса, после того как в ковид-протоколы угодили защитники Джош Браун, Виктор Мете, Ник Холден, форварды Остин Уотсон, Коннор Браун, Дилан Гэмбрелл. Потом к ним присоединились еще четверо - голкипер Мэтт Мюррей (мы к нему еще вернемся), защитник Никита Зайцев, нападающие Алекс Форментон и лучший бомбардир команды Дрейк Батерсон. Дошло до того, что, к примеру, вся подготовка к поединку с «Питтсбургом» ограничилась предматчевой раскаткой. Естественно, ослабленная и растренированная «Оттава» стала всем сливать. НХЛ ничего не оставалось, кроме как срочно вмешаться.

Под перенос попали три матча - с «Нью-Джерси» (17 ноября), «Нэшвиллом» (19 ноября) и «Рейнджерс» (20 ноября). Новая дата визита к «дьяволам» назначена на 6 декабря. С двумя другими матчами пока туман.

Теперь забот у Дейли и Ко прибавится кратно. Куда-то нужно втиснуть еще и два отмененных матча «Айлендерс» - ньюйоркцы отправлены вчера на карантин вплоть до 30 ноября. Самое страшное, что под раздачу опять угодил «Рейнджерс», который должен был принять земляков с Лонг-Айленда в воскресенье. То есть для «синих рубашек» нужно найти уже две новые даты в сверхсжатом и без того расписании. Второй командой, к которой в срок не приедут «островитяне», стала «Филадельфия».

Отметим, что и в случае с «Айлендерс» НХЛ тянула, как могла. До десяти отстраненных игроков, как в «Оттаве», правда, не дошло. Но минимум неделю Барри Троц вынужден был обходиться без шести-восьми основных штыков. В частности, в ковид-протоколе оказались форварды Джош Бейли, Андерс Ли (капитан команды), Кифер Беллоуз, Росс Джонстон, защитники Адам Пелек, Энди Грин, Здено Хара. Добавим, что защитник Райан Пулок и природный бомбардир Брок Нельсон выбыли из-за травм.

В результате мощный клуб, два года подряд доходивший до полуфинала Кубка Стэнли, деградировал до уровня «Оттавы» - восемь поражений кряду с общим счетом 7:23?! Последний раз ньюйоркцы вели в счете 15 ноября – да и то всего 23 секунды, уступив в итоге «Тампе» - 1:4.

Понятно, больше всех в подобной ситуации страдают вратари. Илья Сорокин не побеждает с 6 ноября, потерпев уже четыре поражения. Пропустивший старт чемпионата из-за травмы Семен Варламов вовсе проиграл все пять своих матчей.

Совсем катастрофа с основным голкипером «сенаторов» Мэттом Мюрреем, с которым год назад заключили четырехлетний контракт на 25 млн долларов. Вчера его выставили на драфт отказов?! Вот как легко в НХЛ находят стрелочников! А ведь обладатель Кубка Стэнли-2016 провел в этом сезоне всего шесть игр, потому что бюллетенил либо из-за травм, либо ковида. Но тренеру Ди-Джею Смиту на это чхать:

- У него были травмы, с этим ничего не поделаешь. Был и коронавирус. Он много пропустил. И не сумел войти в ритм. Мы хотим, чтобы он завелся. Если с драфта отказов его кто-то заберет, значит, получит шанс в другом клубе. Если - нет, его, вероятно, отправят в АХЛ, чтобы играл там. Пусть набирает форму.

К счастью, на наших вратарей на Лонг-Айленде всех собак еще не спустили. Но, как показывает жизнь в НХЛ, могут. Легко могут! Тем более что «Айлендерс» с 12 очками недалеко ушли от «Оттавы» (9) и вместе с «сенаторами» замыкают таблицу восточной конференции.

С такой игрой обе команды уже к Новому году могут потерять шансы на плей-офф. На что «островитяне» точно не рассчитывали, только-только переехав в новый суперсовременный дворец, который нужно окупать. Тем более что продано рекордное число абонементов. Но нет результата – не будет и болельщика. Это не Манхэттен, где «Медисон Сквер Гарден» всегда будет полным.

Так что, для хозяев «Оттавы» и «Айлендерс» Олимпиада-2022 – это самое последнее, что их теперь волнует. Равно как боссы НХЛ не могут на все это не реагировать. А ведь они еще летом подчеркнули, что решение об участии в Играх в Пекине не окончательное – до 10 января НХЛ оставляет за собой право выйти из соглашения с ИИХФ и МОК. В зависимости от эпидемической ситуации в мире.

Да, наши ребята второй день кряду зажигают в НХЛ. Вчера – Овечкин и Кузнецов, Панарин и Шестеркин, Капризов и Василевский. Сегодня русское шоу выдали в Сент-Луисе в матче с «Коламбусом» (6:3) Павел Бучневич (дубль и передача), Иван Барбашев (дубль), Владимир Тарасенко (три передачи). В этом порядке они составили трио звезд.

Однако жгучее желание российской диаспоры во что бы то ни стало поехать в Поднебесную и отстоять звание олимпийских чемпионов, вполне может разбиться о суровую ковидную реальность. НХЛ всегда сделает так, как выгодной только лиге. Имеет право! Она из своего кармана, а не государственного – как КХЛ, платит миллионы долларов лучшим хоккеистам планеты.