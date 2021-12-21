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Это НХЛ приостановила сезон до конца недели. А матч молодежных сборных России и Канады перенесли

В канадском Эдмонтоне молодежная сборная России продолжает подготовку к МЧМ, который пройдет с 26 декабря по 5 января. Под гнетом ковида изменилось расписание выставочных матчей. Игра наших с Германией, намеченная на 22 декабря, отменена.
Это НХЛ приостановила сезон до конца недели. А матч молодежных сборных России и Канады перенесли
21 декабря 2021 09:57
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Наша команда уже провела первые тренировки в Эдмонтоне. Тяготы трехдневного ковид-карантина позади. Все тесты дали отрицательный результат. Новый главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов надеется, что вскоре его команда придет в норму после вынужденного простоя и акклиматизации, а через пару дней войдет в привычный режим.

Главная новость: выставочный матч против хозяев турнира, стоявший в расписании 22 декабря, перенесен на сутки и состоится 23-го в 3:00 по московскому времени. После чего наша команда отправится из Эдмонтона в Ред-Дир, где проведет игры группового этапа.

Напомним, соперниками сборной России станут действующие чемпионы мира американцы, шведы, словаки и швейцарцы. Стартовый матч наши проведут 27 декабря (0:30 мск) против скандинавов.

Также Зубов дал интервью официальному сайту НХЛ, вспомнил два своих молодежных чемпионата мира, на которых он завоевал золотую и серебряную медали.

Пока не назван ни капитан нашей сборной, ни его заместители. Мы предположили, что букву «С» доверят форварду Марату Хуснутдинову из СКА, «А» - защитнику Шакиру Мухамадуллину и нападающему Никите Гуслистову.

Гуслитов из «Северстали» в интервью официальному сайту КХЛ рассказал, что они тренируются два раза в день – утром на земле, вечером на льду. Команда собирается играть в атакующий хоккей. Принимает участие в занятиях и консультант тренерского штаба Олег Знарок.

Канадцы же, которых возглавляет небезызвестный Дэйв Камерон, объявили «актив» сборной: капитаном назначен Кейден Гуле, его ассистентами – Джейк Нейборс и Коул Перфетти. Сборную Камерона наши обыграли в фееричном финале Баффало-2011 5:3 – тот камбэк с 0:3 никогда не забыть!

Власти Онтарио пока не намерены ограничивать посещаемость матчей. Хотя первоначально речь шла о 50-процентной заполняемости арен. А недавний матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» - «Филадельфия» (3:2Б) прошел при пустых трибунах из-за быстрого распространения нового штампа вируса – омикрон.

По информации организаторов, на чемпиона мира продано 90 процентов билетов.

Также нелишне напомнить, что впервые за 15 последних лет наша молодежка решила обойтись без «легионеров» - игроков из североамериканских юниорских лиг и Европы. А ведь так хотелось снова увидеть в Эдмонтоне высокого защитника Даниила Чайку, в прошлом сезоне засветившегося в ЦСКА.

О 17-летних Матвее Мичкове и Даниле Юрове мы еще поговорим. В таком возрасте единицы способны добротно сыграть на МЧМ. Так, вратарю Ярославу Аскарову в Остраве-2020 это не удалось. Как и Илье Ковальчуку в Москве-2001.

Год назад на МЧМ в «пузыре» Эдмонтона сборная России под руководством Игоря Ларионова заняла четвертое место, уступив в полуфинале Канаде 0:5 и в матче за бронзу финнам 1:3.

источник: «Советский спорт»
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