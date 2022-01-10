«Трактор» обыграл «Куньлунь» и возглавил Восточную конференцию КХЛ

«Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 4:2.

На голы хоккеистов челябинской команды Алексея Бывальцева (2-я минута), Егора Фатеева (5), Сергея Телегина (31) и Максима Шабанова в пустые ворота (59) клуб из Пекина ответил реализацией численного преимущество от Брендона Йипа (35) и шайбой Джейка Челиоса (42).

Таким образом, «Трактор» набрал 73 очка и стал лидером Восточной конференции, турнирную таблицу которой замыкает «Куньлунь» (25 очков).

По календарю «Трактор» 12 января предстоит гостевая игра с «Нефтехимиком», а «Куньлунь» на следующий день должен провести гостевую встречу против «Торпедо»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Трактор» (Челябинск) - 2:4 (0:2, 1:1, 2:0)

Голы:

0:1 – Бывальцев (Пайлат, Шабанов), 1:37

0:2 – Фатеев (Основин, Шварев), 4:49

0:3 – Телегин (Седлак, Гика), 30:34

1:3 – Йип (Вон, Фу С.), 34:28 - Бол

2:3 – Челиос (Абрамов, Кейн), 41:18

2:4 – Шабанов, 58:24 - П.В.