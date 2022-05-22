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Русские не тянут. «Сент-Луис», как «Рейнджерс», сразу валится. А еще «Блюз» потерял «душу и сердце»

В регулярном чемпионате Тарасенко, Бучневич, Барбашев набрали больше всех очков в клубе, а в трех играх плей-офф с «Колорадо» ограничились четырьмя передачами. «Лавину» так не остановить!
Русские не тянут. «Сент-Луис», как «Рейнджерс», сразу валится. А еще «Блюз» потерял «душу и сердце»
22 мая 2022 16:53
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Сент-Луис Блюз"

Более того, за весь нынешний плей-офф Барбашев разжился жалким ассистентским баллом, а забивал только Тарасенко – пять голов в ворота «Миннесоты» в стартовом раунде. Да чего тут рассусоливать! Сами сравните показатели нашего трио в чемпионате и Кубке Стэнли-2022:

Владимир Тарасенко – 82 (34+48) очка при полезности «плюс 7» и 7 (5+2) при «минус 4»;

Павел Бучневич – 76 (30+46), «плюс 29» и 7 (0+7), «минус 2»;

Иван Барбашев – 60 (26+34), «плюс 4» и 1 (0+1), «минус 5».

Как видите, все сползли в отрицательную полезность, хотя в регулярке Бучневич был самым эффективным среди всех нападающих команды и уступал одному защитнику Фолку – «плюс 41». Все трое установили личные рекорды результативности. Именно вклада россиян сейчас жизненно не хватает «блюзменам».

Вот и сегодня все опять в минусах: Барбашев и Бучневич – по -2, Тарасенко и Торопченко – по -1. Отсюда 2:5 в матче и 1-2 в серии. Зато все четверо в топ-7 «Сент-Луиса» по силовым приемам в плей-офф. Один из них в исполнении Барбашева в дебюте минувшей игры закрыл сезон для защитника «Колорадо» Жирара. Повреждена грудина. Но строго в рамках правил.

- Честно сказать, это был чистый силовой прием, - считает тренер «лавин» Джаред Беднар. – Удар пришелся в голову по касательной, но при этом большая часть – в тело. Жирар неудачно сгруппировался, потому игровой стык обернулся травмой. Получился сокрушительный хит. Но, к сожалению, надо признать – все было по правилам.

Как бы то ни было, эта неожиданная потеря в самом начале матча при ничьей в серии послужила для гостей триггером – ответим тем же! Да еще максимально болезненно – уберем у противника ключевую фигуру. Таковой еще в серии с «Миннесотой» стал вратарь Биннингтон, вытеснивший из рамки Хуссо, который был первым номером в регулярке. Герой победного Кубка Стэнли-2019 до визита «Колорадо» взял в этом плей-офф четыре матча из пяти, пропуская в среднем за игру 1,75 шайбы и отражая 94,8 процента бросков. Больше только у Эттингера - 95,4%, чей «Даллас» давно в отпуске.

Так вот, Парейко открыл счет уже на 4-й минуте. Казалось бы, продолжается второй матч серии, в котором в Денвере «блюзмены» полностью доминировали и в итоге раздавили хозяев – 4:1. С этим категорически был не согласен форвард «Колорадо» Кадри. В прошлом сезоне он отправил в лазарет ведущего защитника «музыкантов» Фолка, за что удостоился от НХЛ дисквалификации на восемь матчей.

На сей раз Кадри даже малого штрафа не выписали. Но факт налицо: после его столкновения с Биннингтоном на 7-й минуте вратарь не смог продолжить игру. И вообще в этом плей-офф, возможно, больше не вернется в рамку. Настолько серьезно повреждение. Срочно заступивший на пост №1 Хуссо, как быстро выяснилось, на скамье запасных элементарно заржавел. Спустя четыре минуты после выхода финна гости восстановили равновесие, а ко второму перерыву вырвались вперед 3:1. Под занавес, когда хозяева пытались заменить Хуссо на шестого полевого, счет вырос до 5:2.

- Всегда тяжело терять выдающегося игрока, который стал для команды сердцем и душой, - объясняет метаморфозу капитан «Сент-Луиса» Райан О’Райлли. – Этот эпизод надломил нас морально. Мы сбились с ритма и слишком долго приходили в себя. В конце концов этот импульс вернули, но отыграться не сумели. Такое случается в плей-офф. Нам нужно приспособиться к новой ситуации и работать как прежде.

Экс-форвард «Магнитки» скромно умолчал о ступоре российской диаспоры, дабы не разрушать командную химию. А нам ничто не мешает дать жесткий наказ Тарасенко, Бучневичу и Барбашеву:

- Хватит уже отделываться банальным конферансом! Вы должны делать результат! У О’Райлли и Перрона уже по семь голов, у Кайру – пять, даже защитник Парейко пару положил. А у нас Бучневич, Барбашев, Торопченко в самый ответственный отрезок сезона забивать вдруг разучились! Неужели без Биннингтона ваша команда действительно – мертвечина с вырванным сердцем?!

источник: «Советский спорт»
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Русские не тянут. «Сент-Луис», как «Рейнджерс», сразу валится. А еще «Блюз» потерял «душу и сердце»
Русские не тянут. «Сент-Луис», как «Рейнджерс», сразу валится. А еще «Блюз» потерял «душу и сердце»
В регулярном чемпионате Тарасенко, Бучневич, Барбашев набрали больше всех очков в клубе, а в трех играх плей-офф с «Колорадо» ограничились четырьмя передачами. «Лавину» так не остановить!
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