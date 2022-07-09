Малкин «опустошен» из-за отсутствия прогресса в переговорах с «Питтсбургом» по новому контракту

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подавлен и разочарован отсутствием прогресса в переговорах о продлении контракта с клубом.

Как сообщает The Athletic, Малкин считает, что в «Питтсбурге» хотят, чтобы он вернулся только на их условиях. Но их условия и ожидания российского форварда сильно расходятся.

По информации издания, Малкин старается сохранять внешнее спокойствие, говоря, что «все в порядке, жизнь удалась». Но близкие друзья, в том числе нынешние товарищи по команде, рассказывают, что Евгений «опустошен» отсутствием движения со стороны «Пингвинз». Как он считает, это соглашение может стать его последним контрактом в НХЛ.

«Он хочет играть только в «Питтсбурге», – цитирует The Athletic одного из друзей Малкина. – «Он не понимает, как так получилось, что он не подписан. Он сказал: «Они не считают меня хорошим игроком – почему?»

Напомним, что накануне генеральный менеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл заявил, что продолжает искать варианты подписания контракта с российским форвардом:

«Я хотел бы вернуть Джино. Твердо верю, что он хочет вернуться. Так что мы продолжим работать и, надеюсь, придем к соглашению».

Ранее появилась информация о том, что в «Питтсбурге» ищут способ освободить место под потолком зарплат ради переподписания Малкина на более комфортных условиях и готовы выслушать предложения по Маркусу Петтерссону, Джону Марино, Брайану Дюмулину и Джейсону Цукеру.

Добавим, что в 2004 году Малкин был выбран «Пингвинз» в первом раунде под общим вторым номером. Дебютный матч в НХЛ Малкин провел 19 октября 2006 года. С тех пор 35-летний российский форвард провел за команду 981 встреч и записал на свой счет 1146 (444 + 702) очков.