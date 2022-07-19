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Давайте все-таки разберемся, кто кого обманул: Сергачев – «Тампу» или наоборот?

Пока на рынке свободных агентов НХЛ затишье, вернемся к самой громкой сделке лета – 68 млн долларов 24-летнему Михаилу Сергачеву. Многие полагают, что «Тампа» жутко переплатила. Я не согласен.
Давайте все-таки разберемся, кто кого обманул: Сергачев – «Тампу» или наоборот?
19 июля 2022 15:50
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Чем меня прежде всего восхищает «Лайтнинг»? Честностью! Что при капитализме, где человек человеку волк, вроде бы невозможно по определению. Нет, еще как возможно! Если барыга умный и живет не только сегодняшним днем. Если честность ему выгодна, помогая приумножать капитал. Именно так и работает «Тампа», три года подряд доходящая до финала Кубка Стэнли при двух титулах.

Дабы сразу перейти к сути – речь о контрактах-мостиках. Этот эвфемизм означает, что классный игрок в интересах клуба сознательно идет на демпинг. Через такую процедуру прошли все нынешние премьеры «молний», кроме, пожалуй, Стэмкоса. Ему уже в 21 год Стив Айзерман выписал 7,5 млн долларов за сезон. Правда, затем капитан согласился на смешные для его уровня по теперешним ценам 8,5 млн, за которые 32-летнему канадцу горбатиться еще пару чемпионатов. Хотя рядом Кучеров и Пойнт имеют по 9,5 млн на много лет вперед.

В том-то и фишка, что два этих нападающих, равно как Василевский (9,5 млн) и в меньшей степени Хедман (7,875 млн), сейчас возвращают то, что недополучили ранее, когда согласились на те самые контракты-мостики. Причем, заметьте, все эти длинные многомиллионные договора ради психологического комфорта работника – у нас играют честно! – клуб, несмотря на известный риск (спад формы, травмы), заключал заблаговременно. За год до истечения действующего соглашения. И на 8 лет – максимальный срок, разрешенный коллективным договором с профсоюзом.

Именно такую операцию 13 июля «Тампа» провернула в первый день рынка свободных агентов с тремя, как уверены во франшизе, ее столпами вплоть до 30-х годов.

Защитник Михаил Сергачев, 24 года.

Было – 4,8 млн в течение трех сезонов с 2020 по 2023 год.

Будет – 8,5 млн в течение восьми лет с 2023 по 2031 год. Всего - 68 млн долларов.

Нападающий Энтони Сирелли, 25 лет.

Было – 4,8 млн с 2020 по 2023.

Будет – 6,25 млн с 2023 по 2031. Всего – 50 млн.

Защитник Эрик Чернак, 25 лет.

Было – 2,95 млн с 2020 по 2023.

Будет – 5,2 млн с 2023 по 2031. Всего – 41,6 млн.

Как видите, у всех пока еще в силе контракты-мостики, которые в принципе выгодны не только клубу, но и самому игроку. Ибо позволяют в условиях жесткого потолка зарплат построить конкурентоспособную команду, а высокие места в Кубке Стэнли автоматом повышают стоимость работника.

Самый яркий тут пример – сдерживающее звено Гурда двух чемпионских сезонов. Его крайки – 29-летний Гудроу и 30-летний Коулман на склоне карьеры резко увеличили свое благосостояние после триумфов с «Тампой». Первый теперь трудится в «Рейнджерс» за 3,64 млн до 2027 года (было 925 тысяч), второй – в «Калгари» за 4,9 млн до 2027 года (было 1,8 млн).

Откуда скепсис в отношении Сергачева, дескать, много дали? Подозреваю, многих возбудила сумма прибавки почти в четыре миллиона долларов. Да, Сирелли сейчас зарабатывает столько же – 4,8 млн, но накинули ему только 1,45 млн. Разница в том, что на россиянина в будущем рассчитывают как на защитника номер один – Хедману в декабре все-таки уже 32 стукнет. А вот канадец силен именно на второстепенных ролях – в нейтрализации лидеров противника, в меньшинстве, подыгрыше. Результат делают другие – Кучеров, Пойнт, Стэмкос. К тому же Сирелли перенес операцию и вернется в строй в лучшем случае к декабрю. Контрактом до 2031 года «Тампа» по сути закрыла глаза на все его болячки, хотя стиль у Энтони чрезвычайно травмоопасный.

Теперь конкретно по 8,5 млн нижнекамца до 2031 года. Да, этим летом во всей НХЛ больше выбил только экс-нападающий «Калгари» Джонни Годро – 68,25 млн долларов в «Коламбусе» до 2029 года.

Но посмотрим контракты ведущих защитников НХЛ. При этом, подчеркну, только через год Сергачев начнет получать 8,5 млн. Приведу сначала ровесников Михаила:

Закари Веренски («Коламбус») – 9,58 млн;

Адам Фокс («Рейнджерс») – 9,5 млн;

Чарли Макавой («Бостон») – 9,5 млн;

Кейл Макар («Колорадо») – 9 млн;

Миро Хейсканен («Даллас») – 8,45 млн.

Сколько они на пятерых к этому возрасту взяли Кубков Стэнли? Правильно – в два раза меньше Сергачева исключительно благодаря недавней виктории «Колорадо» Ничушкина.

А на каком месте Михаил среди всех коллег по цеху? Даже в топ-10 не входит! Вот они эти боги обороны:

Эрик Карлссон («Сан-Хосе») – 11,5 млн;

Дрю Даути («Лос-Анджелес») – 11 млн;

Закари Веренски («Коламбус») – 9,58 млн;

Сет Джонс («Чикаго») – 9,5 млн;

Адам Фокс («Рейнджерс») – 9,5 млн;

Чарли Макавой («Бостон») – 9,5 млн;

Дарнелл Нурс («Эдмонтон») – 9,25 млн;

Роман Йози («Нэшвилл») – 9,059 млн;

Кейл Макар («Колорадо») – 9 млн;

Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси») – 9 млн;

Алекс Пьетранжело («Вегас») – 8,8 млн.

Кто их них, помимо Макара, становился чемпионом? Только Даути и Пьетранжело. Если разобраться, из этих 11 защитников-толстосумов круче Сергачева на сегодня разве что Макар с Йози и Фокс с натяжкой. Но они уже зарабатывают много больше, а остальные в основном едут с ярмарки. Припеваючи и на роскошных кабриолетах.

Если копнуть еще глубже, очевидно, что к концу десятилетия эти 8,5 млн будут выглядеть если не смешными, то какими-то странными. Как, к примеру, нынешние 7,875 млн Хедмана. Ведь потолок заплат поднимется по ходу действия контракта Сергачева миллионов на 15 как минимум.

Напомню, начинала НХЛ в 2005 году с лимита на оклады в 39 млн долларов. Рост, несмотря на пандемию, более чем два раза – до 82,5 млн. А тут еще инфляция в США крушит все рекорды.

Так что, не исключено, Михаил даже продешевил. Но зато обезопасил себя почти на десять лет от любых потрясений рынка, вероятных травм, спада формы и может спокойно заниматься любимым делом. На радость себе и клубу. Который благодаря трем этим длинным контрактам избежит проблем с потолком зарплат. А значит, «Тампа» остается главным фаворитом Кубка Стэнли еще лет на пять.

источник: «Советский спорт»
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