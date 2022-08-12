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Непряева призналась, что ей может не хватать мотивации в новом сезоне

Лыжница начала подготовку к новому сезону.
12 августа 2022 19:51
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжных гонках Наталья Нерпяева призналась, что в случае отсутствия международных стартов ей может не хватить мотивации для выступлений в следующем сезоне.

«Возможно, стоит дать волю экспериментам в новом сезоне, но это больше вопрос к тренеру. Я же тренируюсь, как и тренировалась. Самое сложное будет сохранить мотивацию, потому что все-таки понимаешь, что будешь бегать только в России. Заставить себя выполнять на тренировках и гонках ту же работу, что и обычно, будет сложно», - приводит слова Натальи крупное авторитетное российское СМИ.

Напомним, на Олимпийских играх в столице Китая Непряева выиграла три медали - золото, серебро и бронзу. По итогам сезона россиянка впервые в карьере стала обладательницей Кубка мира.

В настоящее время российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.

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