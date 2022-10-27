Варламов, Самсонов, Василевский, Тарасов, Георгиев, Шестеркин! Что ни день, бенефис русских вратарей

Россияне настолько бурно стартовали в 105-м регулярном чемпионате НХЛ, что порой теряешь ориентацию в пространстве – не знаешь, за кем следить, какой матч включать в интернете. Порой приходится сразу за несколькими параллельно наблюдать.
Вот и сейчас Ничушкин с Панариным с 12 очками возглавляют список бомбардиров лиги. Тот же Ничушкин со Свечниковым-младшим еще и первые среди снайперов – по 7 голов, а Кучеров лидирует среди ассистентов - 9 передач. Ну и само собой Овечкин с переменным успехом продолжает историческую погоню. Пока за Хоу.
Однако на этой неделе вдруг раздухарились наши вратари. Уже три первые звезды!
«Колумб» Даниил Тарасов награжден за разгром в Нью-Йорке «Рейнджерс» - 5:1 при 30 сейвах.
«Лавина» Александр Георгиев отмечен за усмирение в том же «Медисон Сквер Гарден» в серии буллитов своей бывшей команды – 3:2 при 44 сейвах.
«Островитянин» Илья Сорокин покуражился над теми же бедовыми «рейнджерами» уже на своем льду – 3:0 при всех 41 отраженном броске!
В НХЛ считают абсолютно все. Сразу после окончания нью-йоркского дерби статистики выдали прелюбопытную информацию. Оказывается, за последние 55 лет только три вратаря добывали больше сибиряка сухарей в 80 матчах со старта карьеры в НХЛ. У участника Суперсерии-1972 Тони Эспозито – 17, у дебютировавшего в «Айлендерс» в 1974 году Гленна Реша и нынешнего «кракена» Мартина Джонса – по 12. С 11 играми на ноль Сорокин присоединился к напарнику Эспозито в том славном противостоянии Кену Драйдену, а также двум современным стражам ворот – финну Антти Ниеми и чеху Роману Чехманеку.
Но давайте все же объективно разберемся: наша атака или часовые у ворот ныне заправляют в НХЛ? Обратимся к списку трех звезд, которых определяют после каждой встречи регулярного чемпионата. При этом обязательно упомянем расклад по амплуа из тех, кто на сегодня хотя бы минуту провел на льду:
вратари – 8;
защитники – 11;
нападающие – 25.
Иначе говоря, у 36 полевых игроков вроде бы в четыре раза больше шансов засветиться, чем у восьми воротчиков. А что на самом деле?
13 октября
Колорадо – Чикаго – 5:2. Нап Ничушкин – третья звезда (3з)
14 октября
Питтсбург – Аризона – 6:2. Нап Малкин – 2з
Филадельфия – Нью-Джерси – 5:2. Защ Проворов – 2з
Миннесота – Рейнджерс – 3:7. Нап Панарин – 1з
16 октября
Сент-Луис – Коламбус – 5:2. Нап Бучневич – 1з. Нап Тарасенко – 2з. Нап Барбашев – 3з
18 октября
Рейнджерс – Анахайм – 6:4. Нап Панарин – 2з
Монреаль – Питтсбург – 3:2 ОТ. Нап Малкин – 3з
Вашингтон – Ванкувер – 6:4. Нап Овечкин – 1з
Сиэтл – Каролина – 1:5. Нап Свечников – 1з
19 октября
Коламбус – Ванкувер – 4:3 ОТ. Защ Гавриков – 2з
Айлендерс – Сан-Хосе – 5:2. Вр Варламов – 3з
21 октября
Миннесота – Ванкувер – 4:3 ОТ. Нап Капризов – 1з
Эдмонтон – Каролина – 6:4. Нап Свечников – 2з
22 октября
Флорида – Тампа – 2:3 ОТ. Вр Василевский – 3з
Колорадо – Сиэтл – 2:3. Нап Ничушкин - 3з
23 октября
Виннипег – Торонто – 1:4. Вр Самсонов – 2з
Вашингтон – Лос-Анджелес – 4:3. Защ Орлов – 2з
Вегас – Колорадо – 2:3. Нап Ничушкин – 1з
24 октября
Рейнджерс – Коламбус – 1:5. Вр Тарасов – 1з
26 октября
Рейнджерс – Колорадо – 2:3 Б. Вр Георгиев – 1з. Вр Шестеркин – 2з
27 октября
Айлендерс – Рейнджерс – 3:0. Вр Сорокин – 1з
ИТОГО
Вратари
Из восьми отметились все, кроме, как это неудивительно, двукратного обладателя «Везина Трофи» и самого сейчас дорогого голкипера НХЛ (10 млн долларов за сезон) Сергея Бобровского («Флорида»). Но при этом никто не заработал более одной звезды.
Всего – 7 попаданий: первая звезда – 3, вторая – 2, третья – 2.
Защитники
Проворов, Гавриков, Орлов – всем досталась вторая звезда. Все! Негусто – три лауреата из 11.
Нападающие
Тут повеселее – 14 попаданий. Вдвое больше, чем у вратарей. Но форвардов-то у нас в три раза больше! А главное – сколько конкретно российских нападающих угодили в топ-трио матчей?
Ничушкин – 3 (первая звезда – 1, третья – 2)
Панарин и Свечников – по 2 (первая звезда – 1, вторая – 1)
Малкин – 2 (вторая звезда - 1, третья – 1)
Бучневич, Овечкин и Капризов – по 1 (первая звезда)
Тарасенко – 1 (вторая звезда)
Барбашев – 1 (третья звезда)
Из 25 сыгравших в этом сезоне наших форвардов лишь 9 впечатлили жюри. Или чуть более 30 процентов. При почти ста процентах у вратарей. Вот вам и ответ на вопрос, игроков каких амплуа Россия готовит в двадцатых годах лучше всего – объемно и качественно.
А ведь еще 15 лет назад, кроме как ветерана Максима Соколова, в рамку сборной России и ставить было некого. Если бы еще Рене Фазель не помог быстро переоформить казахстанское спортивное гражданство на российское Евгению Набокову, то мы вряд ли одолели бы Канаду в четвертьфинале Олимпиады в Турине и финале чемпионата мира в Квебеке.
Теперь благодаря целеустремленной работе ФХР во главе с Владиславом Третьяком, огромному вниманию подготовке голкиперов в клубах на всех уровнях мы не знаем, куда этих представителей важнейшего хоккейного амплуа девать!
Если что, можем и Канаде на каком-нибудь Кубке мира подсобить - пару наших умельцев на пост номер один одолжить. Пусть практику получат. Только не в матчах против родной сборной.