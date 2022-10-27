Варламов, Самсонов, Василевский, Тарасов, Георгиев, Шестеркин! Что ни день, бенефис русских вратарей

Россияне настолько бурно стартовали в 105-м регулярном чемпионате НХЛ, что порой теряешь ориентацию в пространстве – не знаешь, за кем следить, какой матч включать в интернете. Порой приходится сразу за несколькими параллельно наблюдать.

Вот и сейчас Ничушкин с Панариным с 12 очками возглавляют список бомбардиров лиги. Тот же Ничушкин со Свечниковым-младшим еще и первые среди снайперов – по 7 голов, а Кучеров лидирует среди ассистентов - 9 передач. Ну и само собой Овечкин с переменным успехом продолжает историческую погоню. Пока за Хоу.

Однако на этой неделе вдруг раздухарились наши вратари. Уже три первые звезды!

«Колумб» Даниил Тарасов награжден за разгром в Нью-Йорке «Рейнджерс» - 5:1 при 30 сейвах.

«Лавина» Александр Георгиев отмечен за усмирение в том же «Медисон Сквер Гарден» в серии буллитов своей бывшей команды – 3:2 при 44 сейвах.

«Островитянин» Илья Сорокин покуражился над теми же бедовыми «рейнджерами» уже на своем льду – 3:0 при всех 41 отраженном броске!

В НХЛ считают абсолютно все. Сразу после окончания нью-йоркского дерби статистики выдали прелюбопытную информацию. Оказывается, за последние 55 лет только три вратаря добывали больше сибиряка сухарей в 80 матчах со старта карьеры в НХЛ. У участника Суперсерии-1972 Тони Эспозито – 17, у дебютировавшего в «Айлендерс» в 1974 году Гленна Реша и нынешнего «кракена» Мартина Джонса – по 12. С 11 играми на ноль Сорокин присоединился к напарнику Эспозито в том славном противостоянии Кену Драйдену, а также двум современным стражам ворот – финну Антти Ниеми и чеху Роману Чехманеку.

Но давайте все же объективно разберемся: наша атака или часовые у ворот ныне заправляют в НХЛ? Обратимся к списку трех звезд, которых определяют после каждой встречи регулярного чемпионата. При этом обязательно упомянем расклад по амплуа из тех, кто на сегодня хотя бы минуту провел на льду:

вратари – 8;

защитники – 11;

нападающие – 25.

Иначе говоря, у 36 полевых игроков вроде бы в четыре раза больше шансов засветиться, чем у восьми воротчиков. А что на самом деле?

13 октября

Колорадо – Чикаго – 5:2. Нап Ничушкин – третья звезда (3з)

14 октября

Питтсбург – Аризона – 6:2. Нап Малкин – 2з

Филадельфия – Нью-Джерси – 5:2. Защ Проворов – 2з

Миннесота – Рейнджерс – 3:7. Нап Панарин – 1з

16 октября

Сент-Луис – Коламбус – 5:2. Нап Бучневич – 1з. Нап Тарасенко – 2з. Нап Барбашев – 3з

18 октября

Рейнджерс – Анахайм – 6:4. Нап Панарин – 2з

Монреаль – Питтсбург – 3:2 ОТ. Нап Малкин – 3з

Вашингтон – Ванкувер – 6:4. Нап Овечкин – 1з

Сиэтл – Каролина – 1:5. Нап Свечников – 1з

19 октября

Коламбус – Ванкувер – 4:3 ОТ. Защ Гавриков – 2з

Айлендерс – Сан-Хосе – 5:2. Вр Варламов – 3з

21 октября

Миннесота – Ванкувер – 4:3 ОТ. Нап Капризов – 1з

Эдмонтон – Каролина – 6:4. Нап Свечников – 2з

22 октября

Флорида – Тампа – 2:3 ОТ. Вр Василевский – 3з

Колорадо – Сиэтл – 2:3. Нап Ничушкин - 3з

23 октября

Виннипег – Торонто – 1:4. Вр Самсонов – 2з

Вашингтон – Лос-Анджелес – 4:3. Защ Орлов – 2з

Вегас – Колорадо – 2:3. Нап Ничушкин – 1з

24 октября

Рейнджерс – Коламбус – 1:5. Вр Тарасов – 1з

26 октября

Рейнджерс – Колорадо – 2:3 Б. Вр Георгиев – 1з. Вр Шестеркин – 2з

27 октября

Айлендерс – Рейнджерс – 3:0. Вр Сорокин – 1з

ИТОГО

Вратари

Из восьми отметились все, кроме, как это неудивительно, двукратного обладателя «Везина Трофи» и самого сейчас дорогого голкипера НХЛ (10 млн долларов за сезон) Сергея Бобровского («Флорида»). Но при этом никто не заработал более одной звезды.

Всего – 7 попаданий: первая звезда – 3, вторая – 2, третья – 2.

Защитники

Проворов, Гавриков, Орлов – всем досталась вторая звезда. Все! Негусто – три лауреата из 11.

Нападающие

Тут повеселее – 14 попаданий. Вдвое больше, чем у вратарей. Но форвардов-то у нас в три раза больше! А главное – сколько конкретно российских нападающих угодили в топ-трио матчей?

Ничушкин – 3 (первая звезда – 1, третья – 2)

Панарин и Свечников – по 2 (первая звезда – 1, вторая – 1)

Малкин – 2 (вторая звезда - 1, третья – 1)

Бучневич, Овечкин и Капризов – по 1 (первая звезда)

Тарасенко – 1 (вторая звезда)

Барбашев – 1 (третья звезда)

Из 25 сыгравших в этом сезоне наших форвардов лишь 9 впечатлили жюри. Или чуть более 30 процентов. При почти ста процентах у вратарей. Вот вам и ответ на вопрос, игроков каких амплуа Россия готовит в двадцатых годах лучше всего – объемно и качественно.

А ведь еще 15 лет назад, кроме как ветерана Максима Соколова, в рамку сборной России и ставить было некого. Если бы еще Рене Фазель не помог быстро переоформить казахстанское спортивное гражданство на российское Евгению Набокову, то мы вряд ли одолели бы Канаду в четвертьфинале Олимпиады в Турине и финале чемпионата мира в Квебеке.

Теперь благодаря целеустремленной работе ФХР во главе с Владиславом Третьяком, огромному вниманию подготовке голкиперов в клубах на всех уровнях мы не знаем, куда этих представителей важнейшего хоккейного амплуа девать!

Если что, можем и Канаде на каком-нибудь Кубке мира подсобить - пару наших умельцев на пост номер один одолжить. Пусть практику получат. Только не в матчах против родной сборной.