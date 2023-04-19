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Хоккеист Гурков отказался от гражданства России ради выступления за сборную Казахстана

Он может выступить на предстоящем в мае чемпионате мира.
19 апреля 2023 09:03
автор: Александр Евграфов

Хоккеист Дмитрий Гурков, выступающий за астанинский «Барыс», отказался от гражданства России, чтобы выступить за сборную Казахстана, сообщает Sportbox.ru.

Ему и еще троим игрокам сборной Казахстана, имеющим гражданство этой страны, было предложено отказаться от российского паспорта, чтобы отправиться на чемпионат мира.

Законодательством Казахстана запрещено двойное гражданство, а Гурков выступал за «Барыс» будучи резидентом и Казахстана, и России.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако Международная федерация хоккея лишила Россию права принятия турнира. Также сборная России была исключена из числа участников. Игры чемпионата пройдут в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая.

источник: Sportbox.ru
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