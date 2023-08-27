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Ротенберг считает, что СКА собрал сильнейший состав среди всех команд КХЛ

Новый сезон чемпионата стартует 1 сентября.
27 августа 2023 13:55
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что его команда обладает сильнейшим составом в КХЛ.

Отметим, что в минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга вылетел из плей-офф на стадии полуфинала Кубка Гагарина, уступив в серии ЦСКА (2-4).

«В этом сeзоне нам удалось собрать сильнeйшую на сегодняшний день команду в КХЛ. Да, будет серьёзная конкурeнция, но это двигатель прогрeсса. Будем играть с сaмыми сильными соперниками, показывать яpкий хоккей. Мы хорошо подгoтовились к сезону. Об этом говорят результаты турнирa имени Пучкова», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

В первом матче нового сезона СКА сыграет в Москве с «Динамо». Матч пройдет 2 сентября.

источник: Чемпионат.com
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