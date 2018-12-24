Дубль – Томасу, победа – Доусу. 5 убойных фактов о событиях КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Хоккей24 декабря 2018 09:00Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

    Дубль – Томасу, победа – Доусу. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

    Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

    300 побед в КХЛ одержал вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин.

    13 матчей продолжается серия поражений «Слована».

    8 последних встреч заканчивает с очками капитан «Автомобилиста», лидер бомбардирской и снайперской гонки чемпионата Найджел Доус. Его 22-й гол помог лидеру Восточной конференции одержать победу над «Трактором»

    6 матчей длится победная серия «Витязя».

    5 (3+2) результативных баллов в трех последних играх набрал форвард-новичок «Трактора» Кристиан Томас. Вчера он дважды поразил ворота «Автомобилиста».

    СТАТИСТИКА

    Куньлунь – Витязь – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Фэйян. 2599. Г: Латта – Воронков, Евсеенков, Выглазов. В: Лазушин - Ортио. Б: 40-35. Ш: 10-6.

    Автомобилист – Трактор – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). Уралец. 5545. Г: Доус, Секстон, Трямкин – Томас (2). В: Коварж - Демченко. Б: 28-26. Ш: 2-2.

    Слован – Металлург – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). Словнафт Арена. 9664. Г: Месарош – Расмуссен, Любимов, Тимкин, Д.Платонов. В: Штепанек – Кошечкин. Б: 30-36. Ш: 6-4.

    АНОНС ДНЯ

    16.30* Барыс – Адмирал КХЛ ТВ HD

    17.00 Салават Юлаев – Локомотив КХЛ ТВ (22.30)

    17.00 Динамо Мн – Ак Барс КХЛ ТВ

    19.30 Авангард – Сибирь КХЛ ТВ HD

    19.30 ХК Сочи – Торпедо

    19.30 ЦСКА – Нефтехимик КХЛ ТВ

    * Время московское.

    #кхл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта