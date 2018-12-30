Молодежная сборная России заявила Шашкова 13-м нападающим

Хоккей 30 декабря 2018 06:21 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Спирин Дмитрий

Сборная России окончательно заполнила заявку на МЧМ-2019 в Ванкувере и Виктории.

13-м нападающим в заявке стал форвард "Сибири" Никита Шашков, который будет выступать под 18-м номером.

Штаб молодежной сборной России в субботу заполнил последнее вакантное место в заявочном листе команды на чемпионат мира. В заявку команды включен нападающий Никита Шашков #18. — Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2018 г.

Таким образом, центрфорвард Александр Хованов остался вне заявки и не сыграет на турнире.

Шашков в нынешнем сезоне провел 13 матчей в КХЛ, в которых забросил 2 шайбы.

Следующий матч на турнире сборная России ранним утром 1 января проведет с командой Швейцарии.