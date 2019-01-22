«Нэшвилл» на выезде обыграл «Колорадо», Варламов пропустил три шайбы - Советский спорт
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Хоккей22 января 2019 01:44Источник: «Советский спорт»

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Колорадо», Варламов пропустил три шайбы

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на домашнем льду проиграл «Нэшвиллу» со счетом 1:4.

У победителей встречи голами отметились Ник Бонино (25-я минута), Виктор Арвидссон (26), Роман Йози (37) и Райан Эллис (57, пустые ворота), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Александр Керфут (36).

Российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» с 62 очками занимает пятое место в Западной конференции, а «Колорадо» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 52 очка.

В следующем матче «Предаторз» 24 января на выезде сыграют с «Вегасом», а «Эвеланш» в тот же день примут «Миннесота».

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