Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019 - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2019 13:01Хоккей

Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019

«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.

С 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия) пройдет 83-й чемпионат мира по хоккею. Чемпионский титул будет защищать сборная Швеции, а команда Великобритании впервые с 1994 года выступит на турнире.

Группа А (Кошице)

1. Канада
2. США
3. Финляндия
4. Германия
5. Словакия
6. Дания
7. Франция
8. Великобритания

Группа В (Братислава)

1. Швеция
2. Россия
3. Чехия
4. Швейцария
5. Норвегия
6. Латвия
7. Австрия
8. Италия

Из каждой группы выйдут по четыре команды в плей-офф

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

Дата

Время

Матч

Трансляция

10 мая

17:15

Россия - Норвегия

Первый канал

12 мая

13:15

Россия - Австрия

Матч

13 мая

17:15

Россия - Чехия

Первый канал

15 мая

21:15

Россия - Италия

Матч

18 мая

13:15

Латвия - Россия

Матч

19 мая

21:15

Швейцария - Россия

Первый канал

21 мая

21:15

Швеция - Россия

Первый канал

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ПЛЕЙ-ОФФ

¼ финала

23 мая

½ финала

25 мая

Матч за третье место

26 мая

Финал

26 мая

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