Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019

С 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия) пройдет 83-й чемпионат мира по хоккею. Чемпионский титул будет защищать сборная Швеции, а команда Великобритании впервые с 1994 года выступит на турнире.

Группа А (Кошице)

1. Канада

2. США

3. Финляндия

4. Германия

5. Словакия

6. Дания

7. Франция

8. Великобритания

Группа В (Братислава)

1. Швеция

2. Россия

3. Чехия

4. Швейцария

5. Норвегия

6. Латвия

7. Австрия

8. Италия

Из каждой группы выйдут по четыре команды в плей-офф

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

Дата Время Матч Трансляция 10 мая 17:15 Россия - Норвегия Первый канал 12 мая 13:15 Россия - Австрия Матч 13 мая 17:15 Россия - Чехия Первый канал 15 мая 21:15 Россия - Италия Матч 18 мая 13:15 Латвия - Россия Матч 19 мая 21:15 Швейцария - Россия Первый канал 21 мая 21:15 Швеция - Россия Первый канал

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ПЛЕЙ-ОФФ