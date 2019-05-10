Пропили Вену, поставили Россию на колени... Наша дримтим неизменно терпела неудачу

Пластилиновая команда

Вена-1996

4-е место

Главный тренер – Владимир Васильев

После фиаско на ЧМ-1994, 1995, на которых наша сборная не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер, в столицу Австрии удалось пригласить дюжину энхаэловцев. Подобного доселе не случалось. На подмогу приехали вратари-олимпионики Шталенков и Трефилов, защитники Житник, Миронов-младший, Каспарайтис, Твердовский, нападающие Яшин, Виктор Козлов, Дмитрий Квартальнов, Брылин, Николишин, Оксюта, Владимир Воробьев, Валерий Карпов…

Пройдя без поражений первый этап, россияне в полуфинале споткнулись на канадцах. Упустив преимущество 2:0, наши проиграли по буллитам 2:3. Хотя до этого победили «кленовых листьев» (6:4).

В матче за бронзу история повторилась. Только теперь россияне вели у американцев 3:0, но уступили 3:4 в овертайме.

По словам главного тренера Владимира Васильева (а помогали ему Геннадий Цыгуров и Виктор Тихонов), команда была неуправляемая. Все свободное время игроки весело проводили в кафе «Максим». Им нельзя было дать даже легкую физическую нагрузку.

Сразу после поражения в матче за третье место на собрании сборной глава ФХР Валентин Сыч объявил об отставке Васильева.

…А один игрок улетел разводиться

Санкт-Петербург-2000

11-е место

Главный тренер – Александр Якушев

Этот чемпионат российские болельщики ждали с нетерпением. В сборную удалось пригласить как никогда много игроков из-за океана. Патронировал ее и.о. министра спорта Борис Иванюженков.

Еще не стихли фанфары после серебра олимпийского Нагано-1998. Всем казалось, что в Питере Павел Буре и Ко все расставят по своим местам и добудут для России золото.

Однако перед турниром лишился работы в «Спартаке» возглавлявший по совместительству сборную Александр Якушев. Он и его помощники Зинэтула Билялетддинов и Петр Воробьев оказались не в силах совладать с вольницей, царившей в команде.

Один наш энхаэловцев прямо по ходу турнира улетел за океан на бракоразводный процесс и вернулся без единого цента на своем счету.

После разгрома французов на старте 8:1 хозяева потерпели поражения от американцев (0:3), швейцарцев (2:3), латвийцев (2:3) и белорусов (0:1). Последний матч со шведами, выигранный 4:2, ничего не решал. Сборная России выбыла из числа участников борьбы за медали и заняла 11-е место. Болельщики ответили на грандиозный провал баннером, развернутом на трибуне «Ледового»: «Дыр-тим, ты поставила Россию на колени».

Руководство Первого канала, показывавшего чемпионат, нашла козла отпущения в… комментаторе, критиковавшем нашу сборную. Мастера микрофона лишили эфира на год. А его коллеги смертельно перепугались.

Фамилию и.о. министра спорта красным карандашом вычеркнули из списка приглашенных на инаугурацию нового Президента России Владимира Путина. Однако глава ФХР Александр Стеблин удержался в кресле.

Фиаско в Питере-2000 до сих пор считается самой черной страницей в истории отечественного хоккея.

Россию спасли Овечкин и Малкин

Вена-2005

3-е место

Главный тренер – Владимир Крикунов

На этот чемпионат сборные привезли очень сильные составы. Ведь НХЛ накрыл локаут, многие игроки не могли сидеть без работы. Нашей сборной не хватало ветерана Сергея Федорова и вратаря. Хотя бы уровня Ильи Брызгалова, выступавшего тогда в АХЛ.

Дверь в полуфинал открыл нам Павел Дацюк, забивший финнам гол в меньшинстве, а также буллит Максима Афиногенова.

Но в матче с родоначальниками хоккея сборную России ждало разочарование. Отыграть фору 0:4 не удалось. В итоге поражение 3:4.

После игры капитан команды Алексей Ковалев попросил у тренеров разрешения посидеть в ресторане и залить горе. В случае отказа игроки все равно бы посидели. Вечеринка по сплочению команды затянулось настолько, что в заведении кончилось спиртное.

Спасло нашу сборную в матче за бронзу молодежное звено Александр Овечкин – Евгений Малкин – Максим Афиногенов. Только последний из них играл тогда в НХЛ. На их счету четыре шайбы из шести (6:3).

Быков обиделся на ТВ и проиграл финал

Кельн-2010

2-е место

Главный тренер – Вячеслав Быков

В Германию приехали почти все наши звезды из НХЛ. Включая ветерана Сергея Федорова, решившего на том чемпионате попрощаться со сборной. Овечкин, Малкин, Дацюк, Ковальчук, а также тренеры Вячеслав Быков и Игорь Захаркин горели желанием взять реванш за неудачу на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, где россияне в четвертьфинале оказались на щите хозяев (3:7).

Чемпионат в Кельне еще запомнился конфликтом Быкова и телевизионщиков. В интернете появился ролик, героями которого стали наши игроки, отравляющиеся на вечеринку. Илья Ковальчук в каких-то несуразных штанах с лампасами не может вписаться в автомобиль, Сергей Мозякин потягивает сигарету… Быков же любил подчеркивать, что в его сборную приехали «настоящие профессионалы».

Главный тренер столь сильно обиделся на журналистов, что после матча с Белоруссией дал пресс-конференцию на… французском языке.

Реванш над Канадой в четвертьфинале состоялся (5:2), но в полуфинале нашим с превеликим трудом удалось сломить сопротивление хозяев (2:1). Решающую шайбу забросил Волшебник.

А в финале российская команда мечты стала жертвой чехов. Яромир Ягр, Томаш Вокоун и его тезка Ролинек (он был капитаном) выиграли 2:1 и завоевали золото. Это была сенсация.

Игра у Ови, Кови (нашего капитана), Малкина не клеилась. Малкин в концовке матча вообще вышел из берегов, схватил глупое удаление, чем лишил команду шансов на спасение. А лучший бомбардир КХЛ Мозякин и его партнер по звену Максим Сушинский уступили места в заявке энхаэловцам.

После финала главный редактор «Советского спорта» запретил своим подчиненным называть на страницах газеты Овечкина Великим.

В Москве Ови вернулся с серебряной медалью и… щенком немецкой овчарки.