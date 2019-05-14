«Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передача - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 09:18ХоккейКостяев Иван

«Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передача

Владимир Тарасенко отдал голевую передачу.

«Музыканты» хитуют все, что шевелится

Счет в серии: 1-1

Североамериканские эксперты после первого матча серии «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе» заметили, что «музыканты» включили предельный уровень жесткости в противостоянии с «акулами». Тогда они провели 41 силовой прием. На это обратили внимание даже игроки «Сан-Хосе». Защитник Эрик Карлссон упрекнул соперника в том, что он занимается вещами, которые далеки от хоккея. Пусть это и не помогло «Сент-Луису» победить, но от своего плана во втором матче он не отступил.

Карлссону снова доставалось больше других. «Музыканты» понимают, что этот защитник не любит играть под давлением. Во второй игре «Сент-Луис» провел 35 силовых приемов – это меньше, чем двумя днями ранее, но все равно больше, чем у «акул». Очевидно, что в этом план наставника «блюзменов» Крейга Беруби. И наконец-то он сработал.

«Сан-Хосе» чувствовал себя не в своей тарелке, а «Сент-Луису» было на это наплевать. Очень важно, что гости, установив такую планку жесткости, играют очень дисциплинировано. Всего два удаления по такой игре – настоящее достижение. В меньшинстве «музыканты» также не пропускали.

Тарасенко набрал очки во втором матче подряд

Суперснайпер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко никак не может забить в этой серии. Но именно его передача позволила Джейдену Шварцу открыть счет в этом матче. Скидка на партнера получилась очень классной – оставалось только попасть.

Было заметно, что Тарасенко сам хочет наконец-то забросить шайбу. Он нанес шесть бросков по воротам Мартина Джонса. Это больше, чем кто-либо в «Сент-Луисе». Но пока голкипер «акул» переигрывает российского форварда. Впрочем, «музыкантам» на это наплевать – у них забивают другие люди.

Тем более, со своей задачей первое звено «Сент-Луиса» справилось на 100%. Первый гол придал гостям энергию и уверенность в своих силах. Они развеяли сомнения о том, что команда не сможет восстановиться после не самого удачного первого матча.

Сейчас у Тарасенко всего семь очков в этом плей-офф. Для сравнения – у Шварца уже 13 баллов. Но сумел бы он их набрать, если бы в его звене не играл россиянин? Вряд ли.

Дубль Кутюра не спас «Сан-Хосе»

Хозяева площадки сумели приспособиться к жесткому хоккею лишь к началу второго периода, когда уже горели со счетом 0:2. Игру в свои руки взял Логан Кутюр. Сначала он пробил Джордана Биннингтона в меньшинстве, а затем забил в равных составах. На две шайбы лучшему снайперу этого плей-офф понадобилось менее двух минут.

Другое дело, что это была единственная вспышка «Сан-Хосе» в этой встрече. Крутую игру Кутюра никто из «акул» не поддержал. Команда словно рассыпалась под прессингом «Сент-Луиса». Плюс у гостей начали забивать люди, от которых этого никто не ждал.

Третий гол в ворота Джонса оформил защитник Роберт Бортуццо. Он здорово бросил в девятку с неудобной руки. Похоже, именно этот гол надломил хозяев. Отыграться они не сумели и в концовке пропустили еще.

«Сент-Луис» ни в чем не уступает «Сан-Хосе»

Что бросается в глаза – у «Сент-Луиса» очень много физических сил. Команда играет в энергозатратный хоккей и в целом не против провести еще одну семиматчевую серию. Силовые приемы, прессинг, борьба у бортов – возможно, это не самое зрелищное, что мы видели в жизни, но против «Сан-Хосе» такая тактика работает. Тем более, «блюзмены» прекрасно готовы к этому плей-офф.

«Сент-Луис» не боится работы и выезжает за счет командой игры. Этот тезис подтверждается тем, что лидер Тарасенко находится далеко от топа-бомбардиров «Сент-Луиса». Но это не мешает «музыкантам» побеждать.

«Акулы» пока чувствуют себя не в своей тарелке. Им нужно срочно заставить играть «Сент-Луис» в неудобный хоккей. Вряд ли «Сан-Хосе» сможет перебить соперника, но дать ответ на столь жесткую игру «музыкантов» «акулы» обязаны. Иначе вояж в Сент-Луис не принесет ничего хорошего.

Статистика
«Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Голы: Кутюр-2 – Шварц (ТАРАСЕНКО), Данн, Бортуццо, Сундквист

Не пропустите
16 мая. 03:00. «Сент-Луис» – «Сан-Хосе»

04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
12/05 22:00Хоккей
Фестиваль продолжается!Фестиваль Ночной хоккейной лиги в Сочи продолжается – на площадки пяти олимпийских арен на смену командам дивизионов «40+» теперь вышла молодежь – «18+».
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/05 21:08Футбол
«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем слабое руководство ФедунаМногих этот текст возмутит, но постоянный негатив болельщиков красно-белых, недовольных руководством, тренером, игроками и всем на свете, нашего автора уже достал! И не только его…
13/05 19:45Футбол
Красно-белый по фамилии Плеймейкер. Станет ли Фернандо новым Титовым?В последних матчах Олег Кононов активно использует опорника Фернандо на позиции под нападающими. Вспоминаем предыдущих «десятых номеров» красно-белых и оцениваем перспективы бразильца в этом амплуа.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
13/05 13:11Футбол
Конфуз Ойеволе и благородство тренера «Анжи». Цифры и итоги 28-го тура РПЛ (видео)Любопытные итоги 28-го тура РПЛ от «Советского спорта».
14/05 00:07Хоккей
Канада еле унесла ноги от словаков. Это какое-то безумие!Финляндия в овертайме уступила американцам, а канадцы и словаки на двоих забросили 11 шайб. В эти минуты рыдает вся Словакия - узнайте, почему.
14/05 09:00Хоккей
Германия – Франция: да, не футбол, но будет интересно. Что смотреть сегодня на ЧМ«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
13/05 16:35Футбол
«97 очков «Ливерпуля» - великолепно!» Мир обсуждает развязку сезона в АПЛВторое подряд чемпионство «Ман Сити» восхищает не меньше, чем игра «Ливерпуля», который отстал от команды Хосепа Гвардиолы на очко и имеет шанс выиграть Лигу чемпионов.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
14/05 02:00Футбол
«Я – лесбиянка, к Кокорину влечения не испытывала»Что говорила на суде по делу Мамаева и Кокорина Екатерина Бобкова – свидетель, выпавшая из окна и впавшая в кому.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
13/05 22:29Хоккей
Овечкин и очки. У главной звезды чемпионата мира их пока нольЗа три стартовых матчах чемпионата лидер сборной России Александр Овечкин очками за результативность не разжился. Притом что наши одержали три победы подряд.
13/05 19:52Хоккей
«Когда ж... будет голая, тогда полетим забивать!». Наши победили, но собой недовольныВторой матч подряд наши сохранили ворота на замке. Хотя голевые моменты чехи создали в избытке. Тревожит, что исчезло большинство. Но есть время его вернуть.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
14/05 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Семак – самый одаренный тренер нового поколенияОбозреватель «Советского спорта» о чемпионстве «Зенита», чистке в «Спартаке», успехе «Краснодара» и скрытом герое Тулы Гураме Аджоеве.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
13/05 20:56Хоккей
Овечкин! Ты что-нибудь умеешь? И зачем ты сбрил бороду?Нашему автору не понравилось, что Овечкин не забил ни разу за три игры, и он накатал провокационную колонку, в которой сравнил игру Александра Овечкина в НХЛ и за сборную. И пришел к неутешительным выводам.
Новости
09:18 Хоккей «Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передача
08:58 Посольство РФ свяжется с чешской полицией по делу Бобковой
07:42 Хоккей Два защитника сборной Канады Монтур и Фаббро получили травмы в игре со Словакией
06:57 Футбол Лучано Спаллетти: У нас возникли трудности, чтобы оформить победу
06:44 Футбол «Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» в случае выхода в премьер-лигу
06:33 Хоккей Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе» и сравнять счет в серии
01:51 Футбол Искусственный интеллект нашел замену Годину
01:42 СМИ: свидетельница по делу Кокорина и Мамаева cмешала антидепрессанты с алкоголем
01:35 Футбол Игрок «Ахмата» пропустит шесть месяцев
01:20 Хоккей Клубы НХЛ следят за молодым форвардом из Словакии
01:10 Хоккей Тренер сборной Словакии: Мы переигрывали Канаду
00:51 Футбол Иранский клуб интересуется Каррерой
00:39 ММА Бойцы MMA разгоняли митинг против постройки храма в Екатеринбурге (видео)
00:11 Хоккей Кучеров — четвертый в списке бомбардиров ЧМХ-2019
23:50 Хоккей Гол на последней секунде принес Канаде победу над Словакией на чемпионате мира
23:48 Хоккей Швеция разгромила Норвегию на ЧМХ-2019, Нюландер набрал пять очков
23:44 Футбол Полузащитник «Стока» может стать техническим директором «МЮ»
23:13 Хоккей Известный хоккеист может завершить карьеру из-за травмы бедра
22:57 Футбол Футболист «Урала» — в расширенном списке сборной Камеруна на КАН
22:36 Футбол «Барселона» просит болельщиков поддержать команду и верит в Вальверде
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика