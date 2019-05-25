Помнит ли Овечкин гол Гранлунда? Всё – о финско-российских полуфиналах ЧМ

Гетеборг-2002

3:2 бул.

Бенефис Соколова

После сенсационной победы в четвертьфинале над чехами (3:1) у российских игроков выросли крылья. Полуфинал с финнами превратился в театр одного актера – нашего вратаря Максима Соколова. Он не справился всего с двумя бросками из 45 и не проиграл ни одной буллитной дуэли. Подопечные де Бориса Михайлова побеспокоили Маркканена всего 11 раз, более чем в четыре (!) раза реже. Дважды наши догоняли финнов в счете. А в серии бросков Карпов и Коваленко открыли сборной России дорогу в финал. Увы, в золотом матче со словаками Соколов сыграл средне, и наши уступили 2:3.

Москва-2007

1:2 ОТ

Чисто динамовская трагедия

В группе хозяева обыграли финнов 5:4. Мало кто сомневался в победе над командой Суоми и в полуфинале, несмотря на потерю лидера атак Морозова. Однако до конца основного времени сохранился счет первого периода – 1:1. Ответную шайбу гости забросили в меньшинстве после ошибки на синей линии Овечкина. К тому же наши лишились ведущего защитника Маркова, которому въехал в колено Бергенхайм.

В овертайме несогласованность защитника Никулина и вратаря Еременко привела к роковому голу Микко Койву. Так получилось, что главные фигуранты этого полуфинала имели отношение к московскому «Динамо».

А сборная России довольствовалась бронзой, что было признано неудачей.

Братислава-2011

0:3

Мичиганский гол, баранка Ови, отставка Быкова

На чемпионат мира сборная России прибыла плохо подготовленной. Тренеры-совместители до упора сражались за Кубок Гагарина и преуспели, а национальная команда оставалась без главнокомандующего. Едва появившись в Новогорске, Быков и Захаркин убрали своего помощника Назарова.

Тогда же мы узнали диковинное слово «пондус» – это уровень тренерского доверия. Тренеры мертвой хваткой вцепились во вратаря Набокова, но он мало напоминал самого себя образца ЧМ-2008. В Братиславе он играл примерно так, как ныне швед Лундквист. Быкову пришлось прислушаться к общественному мнению и доверить ворота Барулину.

Каким-то чудом наша команда добралась до полуфинала. Но финн Гранлунд-старший развеял мечты россиян сыграть в финале. На 26-й минуте он забил тот самый мичиганский гол «сачком». Итог 0:3, сборная Суоми стала чемпионом мира, у наших – деревянные медали. Подъехавший на подмогу Овечкин в пяти матчах баллами за результативность не разжился. Быкову указали на дверь. Его тренерская карьера прервалась на три года.

Хельсинки-2012

6:2

Малкин ответил Гранлунду хет-триком

Этот турнир сборная России провела на одном дыхании. Ее не смутил гол Нискалы, открывшего в полуфинале счет. Малкин ответил тремя. На его счету первая, вторая и четвертая шайбы. А третья, ставшая победной – за авторством Овечкина, прибывшего вместе с одноклубником по «Вашингтону» Семиным к плей-офф.

Гол престижа в концовке Гранлунда-старшего стал слабым утешением для хозяев. Малкин в итоге сорвал джек-пот – стал чемпионом мира, лучшим бомбардиром и MVP турнира, вошел в сборную звезд.

Москва-2016

1:3

Стоп-кран Ахо для «Красной машины»

Поражение на старте турнира от чехов 0:3 посеяло неуверенность у главного тренера Знарка. Но потом ситуация стабилизировалась. Только у прибывшего из «Вашингтона» Овечкина дело не пошло. Да и Мозякин из-за болей в спине не мог играть в полную силу.

В полуфинале сборная России встретилась с финнами. Хозяева усилиями Широкова открыли счет, но еще до второго перерыва соперники ответили тремя, две из которых забросил 18-летний форвард Ахо. Вратарь СКА Коскинен вчистую переиграл лауреата «Везины» Бобровского.

На следующий день в утешительном финале наши разгромили сборную США 7:2, что позволило затушевать неудачу. Бронзу представили как успех. Знарка не подвергли уничижительной критике, как Быкова в 2007-м.

P.S. Из песни слов не выкинешь. Мы помним пять голов Буре-старшего в олимпийском Нагано-1998 (7:4), разгромы 0:4 в Лиллехаммере-1994 и Турине-2006, сочинское фиаско 1:3. Вошел в историю финал в Минске-2014, выигранный сборной России 5:2 без дисквалифицированного Знарка. Еще были две сухие победы на Кубке мира – 5:0 в 1996-м и 3:0 в 2016-м. Но это другие истории.