Тип? Топ! Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы - Советский спорт
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26 июня 2019 06:37ХоккейДомрачев Владислав

Тип? Топ! Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.

Обогатил ЦСКА на миллион

Радостная для наших болельщиков новость пришла во вторник поздно вечером. Кроме Зубова кандидатами на включение в Зал славы был его одноклубник по ЦСКА Александр Могильный, а также их тренер в армейском клубе и сборной России на Кубке мира-1996 Борис Михайлов. Верится, их очередь еще придет. Напомню, Александра Якушева избрали в Зал славы с третьей попытки.

Эксперт Сергей Гимаев называл Зубова едва ли не лучшим блюлайнером в НХЛ, самый выигрывающий тренер за океаном Скотти Боумэн – вообще сильнейшим российским защитником в лучшей лиге мира. А не менее знаменитый Виктор Тихонов, все еще не увековеченный в Торонто, рассказал, что Сергея в ЦСКА прозвали Тип-Топ, за тихий ход. При этом Виктор Васильевич доверял юниору по полной. Иначе вряд ли сразу поставил бы 18-летнего дебютанта в пару к самому Вячеславу Фетисову.

Помню дебют Зубова в чемпионской команде. 11 сентября 1988 года армейцы в Лужниках проиграли воскресенскому «Химику» 1:3, а первое звено покинуло лед без заброшенных шайб, но с 18-ю минутами штрафа. Фетисов схватил десятку, Сергей Макаров – 4, Игорь Ларионов и Крутов – по 2.

Через три дня в Минске Зубов открыл личный голевой счет, забив третий гол из девяти (9:1).

В сезоне том защитник-юниор выходил с Владимиром Константиновым и Алексеем Касатоновым. Выглядел он этаким птенцом - в маске, с длинной шеей.

А еще запомнился победный гол Зубова «Крыльям Советов» в коммерческом турнире под названием «Миллион на льду». Сергей принес своему клубу миллион рублей, которые лишними в ноябре 1991-го лишними точно не были.

Сам захлопнул двери в сборную

А в это время сборная СССР играла товарищеские матчи с Чехословакии. Тихонов пригласил туда молодых Житника, Юшкевича, Буре, Буцаева, Вячеслава Козлова, Коваленко, Оксюту, Гордиюка и даже Мартынюка из Ярославля. Потом защитника Моткова из ЦСКА.

Дебют Зубова в сборной (не СССР, а СНГ) состоялся только в январе 1992 года. В контрольном матче против Австрии за три недели до Олимпиады в Альбервиле.

Турнир Сергей провел ровно, но голами не отметился. Его прорвало в стартовом матче ЧМ-1992. В Братиславе он спас от швейцарского позора сборную России: в третьем периоде она горела 0:2, два точных броска Зубова позволили зацепить за ничью.

Увы, наши впервые остались без медалей, а Зубов – без Тройного золотого клуба. Больше на чемпионатах мира он не сыграл.

О его подвигах по ту сторону океана известно всем. Вместе с Александром Карповцевым, Алексеем Ковалевым и Сергеем Немчиновым Зубов стал первой российской ласточкой, завоевавшей Кубок Стэнли. С «Нью-Йорк Рейнджерс» под руководством Майка Кинэна.

В 1999-м Сергей еще раз добрался до Эвереста, но уже в «Далласе». Именно за эти достижения его увековечили в Зале славы. Хотя индивидуальных призов в НХЛ у Зубова как ни странно нет.

К сожалению, его клубные успехи на спроецировались на сборную России. После ЧМ-1992 Зубов примерил ее форму на одном-единственном турнире – Кубке мира-1996. Вспоминать те события совсем не хочется. Наша команда разбилась на группировки, а в полуфинале – о будущих победителей американцев 2:5, но Зубов без гола со льда в Оттаве не ушел. Как потом выяснилось, в своем прощальном матче за сборную.

После инцидента на Кубке «Спартака»-1997 Сергей сам захлопнул перед собой двери национальной команды. В московском ресторане кавказцы начали приставать к его жене, подняли ее вместе со стулом и перенесли к себе за столик. Зубов полагал, что организатор турнира Гелани Товбулатов заступится, но этого не случилось. Хоккеист обиделся. Пропустил Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002, Турин-2006. Хотел выступить в Ванкувере-2010, но приглашения не получил. 12 октября в Вильнюсе от защитника СКА Зубова легко убежал и забил далеко не самый резвый казанский «барс» Терещенко. Это произвело куда более сильное впечатление, чем победа армейцев по буллитам.

К тому же тренеры сборной Вячеслав Быков и Игорь Захаркин дистанцировались от авторитетных ветеранов, таких как Алексей Ковалев, его тезка Яшин…

Заслуженного мастера спорта получил через 20 лет после Альбервиля

Зубов далек от публичности. Интервью давать не любит. Несколько лет назад обиделся на своего одноклубника по ЦСКА за смешную историю из их прошлого. Приехав в Москву после дебютного сезона в НХЛ, Сергей с бывшими армейцами вышли на прогулку. На рынке Зубов очень хотел купить за 800 баксов ручную обезьяну, товарищи еле отговорили. Бандиты заметили у молодого «рейнджера» скрученные в трубочку доллары и хотели конфисковать валюту. Хоккеистам удалось отбиться.

Говорят, босс в семье Зубова – жена. Сергей отклонил предложения возглавить «Авангард» и «Спартак». Но принял приглашение от «Сочи». Он не только дважды выводил клуб с финансовыми неурядицами в плей-офф, но и добился первой в истории «леопардов» кубковой победы, над самим «Локомотивом».

На пресс-коференциях Зубов говорит лаконично, но по делу.

Сергей, так вам присвоили звание заслуженного мастера спорта? – поинтересовался автор этих строк год назад на образцово организованном предсезонном турнире «Sochi Open».
С этим все нормально, Зубов явно напрягся после моего вопроса.

Потом выяснилось про «все нормально» «змс» ему присвоили через 20 лет после победы на Олимпиаде.

За первый сезон работы в Сочи, я всего один раз купался в море, признался тренер.

Церемония введения в Зал славы состоится 12 ноября. Верится, что руководство клуба отпустит своего тренера за океан.

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