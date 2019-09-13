Проворов выжал из «Филадельфии» максимум

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22-летний россиянин стал самым высокооплачиваемым защитником клуба и всей НХЛ в своем возрасте – 40,5 млн долларов за 6 лет или 6,75 млн за сезон.

Если взять всех защитников лиги, то ярославец делит по зарплате 16-18-е места с экс-динамовцем Марком Джиордано («Калгари») и Райаном Макдона («Тампа»). Неплохая компания, если учесть, что оба гораздо старше, а капитан «Флеймз» признан лучшим игроком обороны прошлого сезона.

Конечно, лично мне немного обидно, что Иван не дотянулся до 23-летнего защитника «Флориды» Арона Экблада с его сумасшедшим контрактом в 7,5 млн за сезон на 8 лет с бешеными бонусами в 26 млн – и это при нулевых местных налогах! Причем эту невиданную роскошь «Пантеры» подмахнули летом 2016 года после провального сезона канадца – 21 (10+11) очко в 68 матчах при жуткой отрицательной полезности «минус 23». Тем не менее эти цифры южан нисколько не смутили.

Проворову предподписной сезон тоже не удался – 26 (7+19) очков в 82 матчах при полезности «минус 16». Но резко сдала вся команда, боссы которой устроили цирк с вратарями – прокрутили за чемпионат 8 разных голкиперов?! О какой слаженности в обороне может идти речь, если к каждому нужно приноровиться, а для этого необходимо время. В итоге крайним оказался Иван, ведь он во «Флайерз» проводит на льду больше всех времени, причем все три сезона его выступления за «Летчиков» – 21.59, 24.09, 25.07 минут в среднем за игру. Понятно, эти пол-игры россиянин противодействует, как правило, сильнейшим форвардам соперника. А вот в большинстве его почти не выпускают – откуда же взяться результативным очкам?

В сравнении с Экбладом против Проворова сыграла ситуация в клубе. Если во «Флориде», решив строить новую команду, сделали ставку на канадца, который в 22 года стал самым высокооплачиваемым в «Пантерз» (этим летом с 10 млн в год его подвинул Сергей Бобровский), то в «Филадельфии» есть несколько человек, больше которых Иван не мог зарабатывать ни при каких обстоятельствах. Это икона «Летчиков», участник шести Матчей звезд 31-летний Клод Жиру с окладом 8,275 млн и его партнер по ударному звену 30-летний чех Якуб Ворачек – 8,25 млн. То есть ни о каких 10 млн в год, о чем промелькнула информация в интернете, не могло быть и речи. Любой контракт Проворова больше 8 млн попросту разрушил бы командую химию. А ведь Ворачек подписан до 2024 года, Жиру – до 2022-го.

Если разобраться, Ивану и на 7 млн претендовать было сложновато. Этим летом «Флайерз» выторговали у «Виннипега» столь необходимого им второго центра и за ценой не постояли: 27-летний Кевин Хейз обогатится 50 млн за 7 лет или 7,14 млн за сезон. Понятно, руководство «Филадельфии» совсем не хотело, чтоб гонорар 22-летнего россиянина перекрывал оклад американского новичка.

Вот так и нарисовалась к всеобщему одобрямсу сумма Проворова в 6,75 млн долларов за год. Равновесие соблюдено. Защитник может спокойно сосредоточиться на игре, а клуб целых 6 лет не беспокоиться, что его ценный актив кто-то уведет. Ну а в 28 лет россиянин выйдет на рынок свободных агентов, где уже он будет хозяином положения. Примеры Панарина, Бобровского, Карлссона показывают, что именно в этом возрасте заключаются главные контракты в хоккейной жизни.

Все теперь в руках Ивана. Тем более что в наступающем сезоне ему, надеюсь, не придется истязать себя, как в прошлые годы. «Филадельфия» серьезно укрепилась. Алена Виньо признавали лучшим тренером НХЛ-2007. В обороне россиянину теперь будут помогать такие проверенные бойцы, как Мэтт Нисканен (экс-«Вашингтон») и Джастин Браун (экс-«Сан-Хосе»). Вокруг Хейза можно будет сколотить второе крепкое звено. В лице 21-летнего Картера Харта, к концу прошлого чемпионата утвердившегося в роли основного голкипера, появилась ясность с постом №1.

«Филадельфии» осталось только подписать 21-летнего форварда Тревиса Конекны, также ограниченно свободного агента. Но это уже дело техники.