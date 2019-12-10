Команду Овечкина прибило решение WADA? - Советский спорт
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10 декабря 2019 14:25ХоккейСлавин Виталий

Команду Овечкина прибило решение WADA?

После серии из шести побед лидер чемпионата разгромно уступил дома серенькому «Коламбусу» - 2:5.

Русский капитан «Вашингтона» снова, как в плей-офф-2019, бился один за всех – все остальные столичные ребята будто вышли на лед скромно покурить в сторонке.

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕБУС

Да, окно возможностей для Овечкина съездить на Олимпиаду и добыть хотя бы какую-нибудь медаль после вердикта WADA отстранить всю спортивную Россию от международных соревнований высшего уровня на четыре года, похоже, окончательно закрылось. Задача с одним неизвестным – отпустит ли НХЛ игроков на Игры-2022 в Пекин? – обернулась невиданным ребусом, даже подступиться к решению которого пока совершенно непонятно!

Наши конкуренты добились своего – через спорт раскололи российское общество на две части: на тех, кто за то, чтобы всех послать, и на тех, кто за «век спортсменов слишком короток и они в чем не виноваты», а значит, прогнуться и участвовать под белым флагом. Лично я еще перед Олимпиадой в Пхенчхане постоянно писал, что нам ни в коем случае нельзя ехать в Корею. Садиться играть с шулером в карты – стрелять себе в висок. И никаким обещаниям верить нельзя. Дал слабину один раз, получил метку на всю жизнь. Так, как я понимаю, у нас всех в детстве было во дворе. Точно так же вообще в жизни – только предельно завуалировано. Впрочем, в том же хоккее это закон прямого действия.

Да, вполне возможно, наших хоккеистов допустят на Игры-2022 под нейтральным флагом, как это случилось в Пхенчхане. Однако, судя по всему, на сей раз МОК не разрешит нам именоваться даже Олимпийскими атлетами из России.

Без гимна, без флага, без вообще какого-либо упоминания родной страны – разве о такой Олимпиаде всю жизнь мечтал Александр Великий?

А тут еще и главного нашего защитника в западных джунглях двуличных кидал Рене Фазеля через полгода на авансцене не будет. Швейцарец давно официально объявил, что на чемпионате мира-2020 в Цюрихе складывает полномочия президента ИИХФ. По крайней мере опровержения, что он все-таки пойдет на выборы на новый срок, не было. В кулуарах уже называют имя преемника. Скорее всего, им станет канадец. Со всеми вытекающими.

«ВСЕ НЕ ТАК С САМОГО НАЧАЛА»

Если даже на пресс-конференции по итогам совещания в Нормандском формате один из разрешенных четырех вопросов был задан не по теме, а о реакции России на дисквалификацию WADA, понятно, что в стане «Вашингтона» это было событием дня. Если не трагедией дня. Для россиян уж точно.

Но и для Никласа Бекстрема – тоже. Из-за подлого доноса его отстранили якобы за допинг от решающего матча Олимпиады-2014 за несколько часов до начала финала. Шведы потеряли третьего ведущего центра, и Канада без особого труда взяла золото. Бекстрема потом оправдали и даже торжественно вручили серебряную медаль, но зарубку на память, уверен, он сделал и надеялся когда-нибудь вернуть должок продажным стукачам.

Уже по первым минутам игры с «Коламбусом» было видно, что хозяева эмоционально попросту выпотрошены. Хотя после возвращения из триумфального турне по Калифорнии минуло три дня, за которые вполне можно было восстановиться. Вся команда «Столичных» еле ползала. Удержал их в игре в первом периоде лишь вратарь Холтби, отразивший 19 бросков из 20, на что «Кэпиталз» ответили жалкими шестью выстрелами.

– Все пошло не так с самого начала, – грустно констатировал главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден. – Как по мне, первый период был одним из двух худших за весь этот сезон. Мы играли стабильно на протяжении очень многих матчей, но в какой-то момент неизбежно произойдет то, что тебе не понравится. И сегодня это случилось.

Надо отметить, что после пропуска восьми туров в состав вернулся залечивший травму верхней части тела Бекстрем. Определили его в центр первого звена с Овечкиным и Уилсоном. Кузнецов перешел во второе к Оши и Вране. Александр как надежный и верный соратник сразу принялся помогать другу Коле как можно быстрее войти в ритм, кормя его передачами из тех позиций, когда все решать надо самому. Ясно, что на пользу команде это не пошло. Равно как самому Ови, который в трех предыдущих матчах умудрился не набрать ни единого очка.

ОДИН ЗА ВСЕХ

В перерыве Рирден как смог попытался привести подопечных в чувство, и во второй трети они ожили. Хотя бы нагружать голкипера «Коламбуса» Корписало стали, перебросав в этом отрезке гостей почти втрое – 15 против 6. Вот только делали это «Столичные» больше для галочки, волевого порыва я по-прежнему не видел. Кроме как у одного человека. Великой восьмерки.

Не помню, то ли Виталий Давыдов, то ли Зинэтула Билялетдинов, а может, оба говорили мне, как они входили в игру: «Нужно было на первых минутах треснуть кого-то, и сразу все волнение спадало».

Как истинный динамовец Овечкин в ключевых встречах следует этому неписаному правилу всю карьеру. Вот и на сей раз он принялся молотить оппонентов едва ли не в каждой смене, сделав в итоге 9 хитов! В два с лишним раза больше, чем все 6 защитников «Вашингтона» вместе взятые – 4 силовых приема.

Охоту Ови открыл еще в конце первого периода, когда расколол у красной линии Джоша Андерсона. Но там была причина. Судьи просмотрели удар канадца клюшкой по рукам россиянина. Естественно, капитан тут же провернул вендетту-самосуд. А как иначе? Выше мы условились, в спорте и в хоккее, в частности, по-другому нельзя. А лучше отвечать вдвойне: того же Андерсона Овечкин приложил еще и в середине второй трети за воротами Корписало, за семь секунд до этого точно так же размазав по борту Райана Мюррея.

В это сложно поверить, но в следующей смене Саша на том же месте устроил дубль-хит уже в течение четырех секунд, последовательно опрокинув на лед опять Мюррея и Буна Дженнера! Через минуту для закрепления пройденного Дженнеру от москвича прилетело повторно.

После столь серьезной артподготовки дело вроде бы пошло, и сразу после второго перерыва Овечкин наконец-то распечатал Корписало. 1:2. Но тут вдруг запустил бабочку Холтби, забив сам себе после броска Райли Нэша из-за линии ворот.

– Третий гол «Джекетс» просто убил нас, – признал сам голкипер.

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