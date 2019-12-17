Загитова пригласила болельщиков на свое выступление перед матчем СКА – ЦСКА Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена».

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова пригласила болельщиков на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА.

17-летняя российская фигуристка опубликовала в сторис инстаграма афишу матча и подписала «Жду всех». Загитова, объявившая о приостановке спортивной карьеры, выступит в рамках предматчевого шоу.

Матч СКА – ЦСКА пройдет 22 декабря на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В минувшее воскресенье на этой же арене сборная России в присутствии 67 877 зрителей победила Финляндию (2:0) в рамках «Кубка Первого канала».

Напомним, в пятницу в эфире «Первого канала» 17-летняя Загитова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, объявила о том, что не будет выступать до конца сезона. Таким образом, она пропустит чемпионат России, в рамках которого пройдет отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира.