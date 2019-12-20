Радулов остановил Сергачева и Кучерова, «Даллас» уже третий на Западе! - Советский спорт
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20 декабря 2019 09:03ХоккейТрофименко Кирилл

Радулов остановил Сергачева и Кучерова, «Даллас» уже третий на Западе!

Прошедший день в НХЛ подарил поклонникам хоккея десять матчей.

Особый интерес для российских болельщиков вызывали встречи «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова и «Далласа» Александра Радулова, а также «Колорадо» с раззабивашимся Валерием Ничушкиным и «Каролины» с юным дарованием Андреем Свечниковым, который приводит в восторг фанатов по обе стороны океана своими неординарными голами. Наши не подкачали! Не забудем и об остальных матчах, интриг хватало.

Радулов забивал, Худобин отбивал, «Даллас» в овертайме дожал «Тампу»

По итогам прошлого сезона Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярки НХЛ) и еще нескольких наград. Он был включен в первую символическую сборную всех звезд. Однако в этом розыгрыше дела не заладились. Кучеров переживает не лучшие времена, как и его «Тампа», которая никак не может добраться до зоны плей-офф, постоянно балансируя буквально в шаге от нее. В то же время, «Даллас» при разыгравшемся Радулове (уже пятиматчевая серия с набранными очками) уверенно занимал шестое место в Западной конференции. Пожалуй, встреча этих команд стала главной интригой для российских болельщиков.

«Тампа» резво рванула в атаку, заставив «Даллас» отсиживаться в обороне. Тем неожиданнее стала шайба, забитая Радуловым на шестой минуте! Российский форвард продлил свою результативную серию до шести матчей, удачно подставив клюшку на пятачке чужих ворот. Шайба предательски заползла между щитками вратаря хозяев Андрея Василевского. «Тампа» бросилась отыгрываться, на 13-й минуте Михаил Сергачев сравнял счет, а еще через пару минут Кучеров выдал отличную передачу на Алекса Киллорна, который вывел хозяев вперед. «Тампа» продолжила наращивать давление, и во втором периоде после броска Сергачева Ондржей Палат удачно подправил шайбу в ворота, и уже 3:1! Незадолго до конца второй трети «Даллас» сократил разрыв в счете. После передачи Дениса Гурьянова Радек Факса пробил Василевского. «Старз» нагнетали, и в концовке периода Джейсон Дикинсон смог перевести игру в овертайм, в котором удача сопутствовала гостям. Решающую шайбу после передачи Радулова забросил Тайлер Сегин. «Даллас» взобрался уже на третье место в конференции! Отметим, что голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 45 бросков, став одним из главных героев встречи.

Голевая засуха в Денвере, Свечников принес победу «Каролине»

Один из лидеров Запада «Колорадо» принимал твердого середняка Востока «Каролину». «Ураганы» после предыдущих туров смогли даже закрепиться на четвертом месте Востока. Ожидалась настоящая рубка! Как тут не вспомнить, что форвард хозяев Ничушкин ранее не забивал аж на протяжении 91 матча подряд. Валерия, однако, после невзрачного старта прорвало. Теперь на его счету уже шесть заброшенных шайб и четыре голевые передачи в последних играх. Юный нападающий гостей Андрей Свечников вообще является лучшим бомбардиром своего клуба с 35 (14+21) очками, периодически вводя в ступор болельщиков своими красивыми голами. Команды, однако, с начала встречи осторожничали, и первой шайбы пришлось ждать долго. Начальные два периода не изобиловали голевыми моментами, и счет закономерно был 0:0. Только на 45-й минуте Нэтан Маккиннон вывел хозяев вперед! Казалось, что игра так и закончится скучными 1:0, но как бы не так. У гостей ведь есть Свечников! Россиянин за три минуты до конца третьего периода в своем стиле сравнял счет, а еще через несколько десятков секунд «Каролину» вывел вперед Джейккоб Слэвин. Точку в матче за мгновения до конца основного времени поставил Себастьян Ахо. 3:1 такая получилась ошеломляющая развязка не самого зрелищного матча!

Воробьев забил первую шайбу в сезоне, «Филадельфия» разгромила «Баффало»

Михаил Воробьев открыл счет за «Филадельфию» в матче с «Баффало». Есть первая шайба в сезоне форварда, который долгое время скитается между основой и АХЛ! Иван Проворов записал на свой счет четвертый гол в матче, и «Филли» разгромили соперника 6:1.

Владислав Наместников и Артем Анисимов своими голами помогли «Оттаве» победить «Нэшвилл». В других встречах тура российские хоккеисты очков не набрали.

Результаты всех матчей тура

«Бостон» «Айлендерс» 2:3 (Б)
«Коламбус» «Лос-Анджелес» 3:2 (ОТ)
«Филадельфия» «Баффало» 6:1
«Тампа Бэй» — «Даллас» 3:4 (ОТ)
«Оттава» «Нэшвилл» 5:4 (ОТ)
«Виннипег» «Чикаго» 1:4
«Калгари» «Монреаль» 3:4 (ОТ)
«Колорадо» «Каролина» 1:3
«Аризона» «Миннесота» 5:8
«Ванкувер» «Вегас» 5:4 (ОТ)

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