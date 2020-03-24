Исполнительный директор ЦСКА: Не могу сказать, когда мы будем тренироваться в штатном режиме Исполнительный директор ЦСКА Владимир Герасимов рассказал о том, когда именно команда сможет приступить к тренировкам.

– Не могу сказать, когда команда вновь соберется на тренировки в штатном режиме. Все находятся в равных условиях, мы зависим от решения правительства. В первую очередь, мы заботимся о здоровье спортсменов, – цитирует Герасимова News.ru.

Отметим, что армейский клуб занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона, набрав 94 очка в 62 матчах. В первом раунде плей-офф подопечные Игоря Никитина победили со счетом 4-0 в серии с нижегородским «Торпедо». Следующим соперником команды должно было стать московское «Динамо».

Континентальная хоккейная лига была приостановлена до 10 апреля.