Скабелка покинет сборную Казахстана - Советский спорт
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24 марта 2020 20:22ХоккейШарафудинов Виктор

Скабелка покинет сборную Казахстана

Белорусский тренер «Барыса» больше не хочет совмещать две должности.

Главный тренер клуба КХЛ «Барыс» Андрей Скабелка не хочет продолжать работу со сборной Казахстана.

Bestnews.kz сообщает, что пункт об отказе от работе с национальной командой стал одним из условий 49-летнего Скабелки для подписания нового контракта с «Барысом».

В феврале на предолимпийском отборочном турнире в Нур-Султане команда Казахстана под руководствам белорусского тренера уступила сборной Польши и потеряла шансы сыграть на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Действующий контракт Скабелки с «Барысом» истекает 30 апреля. В полуфинале Восточной конференции казахстанский клуб должен был сыграть с «Сибирью», но снялся с турнира из-за пандемии коронавируса.

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