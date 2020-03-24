Скабелка покинет сборную Казахстана Белорусский тренер «Барыса» больше не хочет совмещать две должности.

Главный тренер клуба КХЛ «Барыс» Андрей Скабелка не хочет продолжать работу со сборной Казахстана.

Bestnews.kz сообщает, что пункт об отказе от работе с национальной командой стал одним из условий 49-летнего Скабелки для подписания нового контракта с «Барысом».

В феврале на предолимпийском отборочном турнире в Нур-Султане команда Казахстана под руководствам белорусского тренера уступила сборной Польши и потеряла шансы сыграть на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Действующий контракт Скабелки с «Барысом» истекает 30 апреля. В полуфинале Восточной конференции казахстанский клуб должен был сыграть с «Сибирью», но снялся с турнира из-за пандемии коронавируса.

Розыгрыш Кубка Гагарина был приостановлен 17 марта.